詹朴春夏秀布料少「全因天氣太熱」　簡廷芮穿上驚呼：屁股也開一條

記者鮑璿安 ／台北報導

台灣設計師詹朴同名品牌APUJAN登上倫敦時裝周官方日程，於今（17日）在台北101發表春夏時裝作品「迷宮喧囂」，請到女星林予晞、簡廷芮、黑嘉嘉演繹，三人一出場就讓人看出這無疑是有史以來最火辣的一季，各種鏤空曲線遇上針織技藝與不同類型的緹花布料，簡廷芮也笑說：「本來定裝還不擔心，今天才發現原來屁股後也有一條（鏤空）」。

▲「迷宮喧囂」 探討現代資訊過載使人迷失在夢境的迷宮中 。（圖／品牌提供）

「迷宮喧囂」 探討現代資訊過載使人迷失在夢境的迷宮中，林予晞、簡廷芮、黑嘉嘉演繹影像作品，場景中更充滿迷宮夢境、放空了水的游泳池，設計師詹朴希望藉此來告誡人們身處迷幻世界依舊能找到出口，但黒嘉嘉笑說：「我本人就是路癡，經常找不到路還會跑到鏡頭外面。」

▲林予晞穿著旗袍式的長裙裝； 簡廷芮演繹編織鏤空裸色針織衫 。（圖／品牌提供）

本季運用大量針織技藝與不同類型的緹花布料開發出雪紡洋裝、針織洋裝款式，林予晞穿著旗袍式的長裙裝，側身卻隱藏挖空細節，她也指出雖然大尺度卻不會「過度」，就像演戲一樣，危險的地方越能展現故事。而簡廷芮演繹編織鏤空裸色針織衫，同樣在線條中裸露，她提到，「今天這套很多編織，後來才發現屁股後面也有一條，衣服看起來端莊，側面卻小露性感。」

▲暗喻科幻版錫人的立體眼鏡、恐龍尾巴針織包都是隱藏版亮點 。（圖／品牌提供）

被問到是否成為史上最大尺度的一季？詹朴搞笑解釋：「因為疫情在台灣待久了，真的覺得天氣很熱。」但拉回正題，品牌擅長的科幻元素一點都沒少，恐龍、星球與太空船依舊是經典，這回還多出了暗喻科幻版錫人的立體眼鏡、恐龍尾巴針織包，鞋款則與 adidas Originals 合作，以 Superstar 系列列作為秀上搭配鞋款。本季的時裝影片將在台灣時間17日晚間8點上線，屆時時尚迷也能一睹詹朴創造的夢幻場景。

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