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Lisa「額頭大走光」髮型引兩極評論　「小可愛」尺度超大更吸睛

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK泰籍成員Lisa首支Solo單曲《LALISA》於日前正式推出，緊接著超多樣的新歌造型也成為粉絲們關注的焦點，不論是MV、打歌舞台上，Lisa基本上還是維持著招牌的妹妹頭瀏海，不過近日她曝光其中一套造型，只見Lisa「額頭大走光」，僅留下幾撮髮絲，前衛髮型引來網友兩派論戰，有人大讚：「Lisa好多變，超好看」、「美暈」，但也有人批評：「稀奇古怪」、「額頭真的高。」

▲lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa近日的新歌、舞台造型，基本上還是以妹妹頭瀏海為主。（圖／翻攝自IG）

妹妹頭齊瀏海是Lisa的招牌髮型，高辨識度也讓她有了「人間芭比」的稱號，其實先前Lisa也有嘗試逐漸將瀏海撥開，維持了一陣子空氣劉海、長瀏海的造型，當時就曾引起網友們正反兩派不同的評論。

▲lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa先前就曾挑戰過「空氣瀏海」，露出部分的額頭。（圖／翻攝自IG）

不過Lisa這次新歌的造型之一更為露骨，幾乎是將頭髮全部中分束起，僅留下幾撮髮絲，以波浪形狀服貼額前，多少起到了修飾高額頭的作用，搭配上兩側不對稱的辮子形成前衛的髮型，讓粉絲們眼前一亮、頗是驚艷，但是有一些網友提出批評：「額頭真的高」、「Lisa不去植髮嗎」、「這髮型不好看」其他粉絲則不以為然：「為什麼有人說不好看，我超級喜歡」、「我只想說Get不到的人都蠻土的」、「我就喜歡看這百變的造型，千篇一律的風格有啥好看的？」兩派論戰激烈。

▲lisa。（圖／翻攝自IG）

▲lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa最新新歌出現「額頭大走光」的造型。（圖／翻攝自IG）

粉絲們也發現，搭配「額頭大走光」新鮮髮型的服裝，可說是有史以來最辣造型之一，Lisa身上的水鑽小可愛，不只低胸、更是超短版，一舉一動都又酷又辣，許多網友紛紛留言：「寶貝多穿點！」

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關鍵字：

Lisa, Blackpink, 額頭, 額頭大走光, 瀏海, 空氣瀏海

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