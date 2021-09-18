UNIQLO秋季「最帥聯名」要來了！「毛毛外套」男、女共穿爆好看

記者王則絲／台北報導

UNIQLO日前預告將與時尚品牌White Mountaineering 合作推出聯名系列，將會是秋季最重大的一項聯名企劃，主打「所有人都能穿」的服裝，其中秋冬必備的外套單品最令人期待，雖然「White Mountaineering」在台灣知名度不高，但絕對值得嘗試，全系列將於10月8日正式上架，而今全品項已公開，以下一起來搶先看看本次必收的單品有哪些。

▲「UNIQLO and White Mountaineering」系列將於10／8在全球旗艦店與網路商店搶先開賣，10／15將於全台實體店舖同步販售。（圖／品牌提供）



「White Mountaineering」由設計師相澤陽介於2006年創立，2016年起在巴黎時裝周發表設計服裝，他曾在COMME des GARÇONS任職，將吸收的街頭前衛風格靈活運用於個人品牌上，以機能感、實用性、科技元素為其特色，本次首度與UNIQLO展開聯名，亦注入其鮮明的戶外風格。

▲WPJ刷毛寬版外套NT＄1,490。（圖／品牌提供）

「UNIQLO and White Mountaineering」共推出9款新品包括男、女、童裝，其中男裝部分女生也能穿，搭成情侶裝超帥氣，包括充滿街頭風的「毛毛拉鍊外套」，胸前口袋、不同材質拼接設計都頗有工裝氣息，療癒的毛毛材質亦有推出另一款「鈕釦上衣」，同樣附有插手口袋，穿起來還多了一分可愛感；強調機能性的羽絨外套系列則有波浪絎縫設計的「特級輕羽絨外套」與「Hybrid羽絨連帽外套」的選擇。

▲WPJ刷毛鈕扣領上衣，NT＄990。（圖／品牌提供）



▲WPJ特級極輕羽絨寬版外套，NT＄2,990、WPJ Hybrid羽絨連帽外套，NT＄4,990。（圖／品牌提供）

本系列女裝也採寬版中性剪裁為主，看似基本款的中高領刷毛上衣，於下襬做了蝴蝶結綁帶設計，增添女孩氣質，預算有限的話，此款絕對必收；而「Hybrid羽絨連帽外套」也有推出女生版型，多了落肩、寬袖與下襬抽繩等小巧思。

▲WPJ刷毛寬版中高領上衣，NT＄990。（圖／品牌提供）

▲WPJ Hybrid羽絨寬版連帽外套，NT＄3,990。（圖／品牌提供）

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