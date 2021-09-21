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MIDO彩虹面盤原來是減壓錶　自由配3款錶帶像戴新款

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▲▼MIDO,TISSOT 。（圖／公關照）

▲MIDO Ocean Star海洋之星減壓復刻1961限量錶，搭配3款快拆錶帶，36,900元。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌MIDO（美度表）1961年為方便潛水前和潛水過程中的計時而設計的減壓錶，近期翻新亮相，品牌推出限量1961只的Ocean Star Decompression Timer 1961海洋之星減壓復刻1961限量錶，重現原創錶標誌性的減壓停留時間彩色顯示，更一次附上不繡鋼米蘭鍊帶、土耳其藍色織物風格皮質錶帶以及Patina仿舊皮革錶帶等3款，供佩戴者自由替換，讓一錶在手輕鬆轉換3種風格。

▲▼MIDO,TISSOT 。（圖／公關照）

▲MIDO Ocean Star海洋之星減壓復刻錶的面盤承襲原創款的彩虹圈設計。

▲▼MIDO,TISSOT 。（圖／公關照）

▲MIDO 1961年代的原創減壓錶款。

1961年推出的MIDO Ocean Star海洋之星減壓錶，將減壓時間設定在水下6米，由彩虹圈逐一顯示代表不同的潛水深度，潛水前只需將分針設置於12時位置，佩戴者就能夠於潛水過程中讀取面盤上提供的訊息，而單向旋轉錶圈使潛水者能夠計算潛水時間或減壓停留時間。復刻版承襲原創設計，但內外精進，改採80小時動力儲存自動機芯，防水200米。

▲▼MIDO,TISSOT 。（圖／公關照）

▲天梭PRX 40 205系列自動錶引領人們回到70年代，21,100元。（圖／天梭表提供）

天梭表（Tissot）則引領錶迷重回70年代，重新演繹當年熱賣的錶款PRX系列，「PR」代表精確與耐用，「X」是羅馬數字，表示10個大氣壓，即防水深度100米，加上纖薄的酒桶形錶殼、寬大鍊節的獨特設計，當時引領風潮。今年捲土重來再度獲得熱烈迴響，石英錶迅速斷貨，品牌再加碼推出2萬元可入手的動力儲存80小時自動錶，果然獲得好評。

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關鍵字：

MIDO, 美度表, TISSOT, 天梭表

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