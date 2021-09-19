疑問一次解答！6個「喝咖啡小常識」，你知道幾個？

▲學會喝對咖啡很重要。（圖／Pexels，以下同）

編輯／Lily

越來越多人喜歡早上來杯咖啡，提神又能幫助消水腫，但天天這樣喝擔心會上癮，又怕晚上睡不著覺，這些都是真的嗎？以下幾個咖啡小知識，剛喝咖啡的你要看仔細！

#喝咖啡睡不著因人而異

喝一樣的咖啡，不同的人提神效果大不同，咖啡因在體內代謝的速度是由基因決定，的確有人因為喝咖啡睡不著，但有的人卻完全不影響。

#喝咖啡會使心跳加快

喝咖啡會讓心跳加快，這的確是正常反應，但不代表你不能喝咖啡，什麼時候喝、喝多少，依據個人狀況調整喝咖啡的頻率很重要。

#喝咖啡會頻繁跑廁所

咖啡有天然利尿，更有通便功能，曾有研究數據顯示，將近3成的人喝咖啡對於通便有感。

#咖啡不會導致骨質疏鬆

很多人都把骨質疏鬆怪到咖啡頭上，其實咖啡只要適量攝取是可以被接受的，若是擔心對身體有不良影響，建議可以加一點牛奶補充鈣質。

#腸胃不好別空腹喝咖啡

有些人早上空腹喝咖啡，並不會感到不適，但對於腸胃不好的人來說，空腹飲用會增加胃酸分泌、鬆弛食道括約肌，甚至會促進小腸蠕動，因此是否適合空腹，則是視自身狀況而定。

#喝咖啡能減重

喝咖啡能幫助提高體內新陳代謝，但要記得減重必須選擇黑咖啡，研究指出運動前一小時飲用，能幫助消耗更多熱量。

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