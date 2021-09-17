176萬元三得利山崎55年現身台灣　想買要先抽到「認購權」

▲山崎55年日本威士忌在台開賣，限量2瓶。（圖／三得利提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

55年的時光能成就什麼？三得利旗下的威士忌酒廠「山崎」，用一支55年單一麥芽酒款告訴我們，這款在1960年在三得利創始人鳥井信治郎（Shinjiro Torii）的監製下蒸餾而成，歷經三得利重大轉變的昭和時代，全球限量百瓶，在台灣僅2瓶現身，想知道50多年的光陰嚐起來滋味如何？不是只有176萬的價格實力，還要夠有人品，才能抽到認購權。

山崎55年單一麥芽日本威士忌，1960年在鳥井信治郎監製下，將酒液置於日本獨特水楢桶中進行陳釀；1964年在三得利第二代首席調酒師佐治敬三（Keizo Saji）監製下，接續採用白橡木桶進行酒液陳釀。這款威士忌是三得利有史以來最高年份的作品，售價為176萬元。

▲位於大阪的山崎蒸餾廠。

而在三得利第五代首席調酒師福與伸二（Shinji Fukuyo）與第三代調酒師鳥井信吾（Shingo Torii）合作運用獨特的調和工藝，展現威士忌蘊含的厚實深度，酒液呈現深琥珀色，散發檀香木和熟成水果的馥郁香氣，甜美風味中帶著微苦與水楢桶特有的木質調香氣，餘韻則是甘甜而豐富的悠長層次。福與伸二表示：「我常常視其它特級陳年威士忌為藝術，但我認為山崎55年更像一尊佛像，靜謐而神秘，需要時間來感受真正的內在之美。」

山崎55年瓶身為水晶瓶，書法字體「山崎」兩字以噴砂技術精心鐫刻，瓶標燙金砂、髹漆。瓶口以手工製作的越前和紙包覆，並以京都傳統工藝京編繩打結。每瓶酒都裝在日本獨有水楢木訂製而成的木盒裡，盒身髹上駿河漆。

2020年首度在日本發布限量100瓶的相關訊息，本月也將陸續於全球指定市場上市，首發指標市場包括美國、英國、中國大陸和台灣，Beam Suntory表示將從每瓶銷售所得中捐款5,000美金，提供給一直以來都致力於推動美國白橡樹森林的永續生態經營的《白橡木計畫》，共計50萬美金。

欲想收藏的藏家，可由「Beam Suntory 威士忌愛好會」LINE@官方帳號參加「山崎55年單一麥芽日本威士忌認購權抽獎活動」，每位會員最多享有1次抽獎名額，9／25將開放此酒款讓會員一睹真貌，地點為台北晶華酒店VIP Room 5&6 (4樓)，時間為下午2點15分至3點30分。

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