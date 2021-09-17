fb ig video ETtoday search mobile

176萬元三得利山崎55年現身台灣　想買要先抽到「認購權」

>

▲山崎55年日本威士忌。（圖／品牌提供）

▲山崎55年日本威士忌在台開賣，限量2瓶。（圖／三得利提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

55年的時光能成就什麼？三得利旗下的威士忌酒廠「山崎」，用一支55年單一麥芽酒款告訴我們，這款在1960年在三得利創始人鳥井信治郎（Shinjiro Torii）的監製下蒸餾而成，歷經三得利重大轉變的昭和時代，全球限量百瓶，在台灣僅2瓶現身，想知道50多年的光陰嚐起來滋味如何？不是只有176萬的價格實力，還要夠有人品，才能抽到認購權。

山崎55年單一麥芽日本威士忌，1960年在鳥井信治郎監製下，將酒液置於日本獨特水楢桶中進行陳釀；1964年在三得利第二代首席調酒師佐治敬三（Keizo Saji）監製下，接續採用白橡木桶進行酒液陳釀。這款威士忌是三得利有史以來最高年份的作品，售價為176萬元。

▲山崎55年日本威士忌。（圖／品牌提供）

▲位於大阪的山崎蒸餾廠。

而在三得利第五代首席調酒師福與伸二（Shinji Fukuyo）與第三代調酒師鳥井信吾（Shingo Torii）合作運用獨特的調和工藝，展現威士忌蘊含的厚實深度，酒液呈現深琥珀色，散發檀香木和熟成水果的馥郁香氣，甜美風味中帶著微苦與水楢桶特有的木質調香氣，餘韻則是甘甜而豐富的悠長層次。福與伸二表示：「我常常視其它特級陳年威士忌為藝術，但我認為山崎55年更像一尊佛像，靜謐而神秘，需要時間來感受真正的內在之美。」

▲山崎55年日本威士忌。（圖／品牌提供）▲山崎55年日本威士忌。（圖／品牌提供）

山崎55年瓶身為水晶瓶，書法字體「山崎」兩字以噴砂技術精心鐫刻，瓶標燙金砂、髹漆。瓶口以手工製作的越前和紙包覆，並以京都傳統工藝京編繩打結。每瓶酒都裝在日本獨有水楢木訂製而成的木盒裡，盒身髹上駿河漆。

2020年首度在日本發布限量100瓶的相關訊息，本月也將陸續於全球指定市場上市，首發指標市場包括美國、英國、中國大陸和台灣，Beam Suntory表示將從每瓶銷售所得中捐款5,000美金，提供給一直以來都致力於推動美國白橡樹森林的永續生態經營的《白橡木計畫》，共計50萬美金。

▲山崎55年日本威士忌。（圖／品牌提供）

欲想收藏的藏家，可由「Beam Suntory 威士忌愛好會」LINE@官方帳號參加「山崎55年單一麥芽日本威士忌認購權抽獎活動」，每位會員最多享有1次抽獎名額，9／25將開放此酒款讓會員一睹真貌，地點為台北晶華酒店VIP Room 5&6 (4樓)，時間為下午2點15分至3點30分。

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

山崎55年, 三得利, 認購權

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克「連續10天」買一送一終於來啦！　中秋連假限定11款喝起來

星巴克「連續10天」買一送一終於來啦！　中秋連假限定11款喝起來

肯德基「麻辣炸雞架」夜間限定爽翻！　重口味帶骨肉配劇吃無敵

肯德基「麻辣炸雞架」夜間限定爽翻！　重口味帶骨肉配劇吃無敵

Adidas官網特價再5折！「中秋折扣」服裝降至百元、兩件一起買超划算

Adidas官網特價再5折！「中秋折扣」服裝降至百元、兩件一起買超划算

台灣無印良品600支商品「有感降價」！最低原價4.4折，枕套百元有找 使用168、52「輕斷食」沒效反而變胖？你可能犯了4個錯誤 喝錯養顏不成反傷身！飲用檸檬水飲有禁忌，你喝對了嗎？ 高雄草衙道萬件出清「最後一檔」　虎牌日本製1萬元電鍋變4千 麥當勞薯條變酸黃瓜、笑臉變哭臉　成人限定「傷心套餐」暗黑風帥炸 反差超大！《RUNNING MAN》全昭旻穿墨綠禮服　開高衩露美腿好性感 「3星座」寧願單身也不將就，獅子寧缺勿濫，第一名只想嫁給愛情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面