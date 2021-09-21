把擔憂寫下來！「4個方法」讓你遠離焦慮、戒掉你的窮擔心

▲別把自己現在無限焦慮的迴圈中。（圖／Pexels，以下同）

編輯／Amber

疫情加上工作壓力，對生活感到焦慮擔憂是正常，適當的焦慮能幫助我們更積極，減少拖延，但是過度焦慮會干擾正常生活，甚至影響健康，曾有研究指出，人們焦慮時所擔憂的事情，大多沒變成現實，若你總是被焦慮壓得喘不過氣來，以下4個方法能幫助你減緩。

#設定擔憂停損點

適當的焦慮是助力，但是過度的焦慮就必須要抽離，若你常常焦慮，請試著幫自己設一個擔憂的停損點，有時為了一件小事情杞人憂天，當你越焦慮，付出的成本就越高，焦慮到一定的頂點就該停止。

#把擔憂寫下來

有時候心裡擔憂焦慮，把事情放在心裡想了又想，反而會無限上綱，建議可以寫下來，然後試著跳脫來分析處理，如果擔憂的事情也沒辦法解決，就必須將注意力轉移到別處，別讓這些自己無法控制的事情佔據大腦，左右情緒。

#把擔憂長期轉移到短期

如果真的擔憂沒辦法一次解決，也不需要憂慮，試著把大事拆為小事，把長期目標畫完短期目標，每天逐一的去完成，只要有朝著目標去做，擔憂焦慮也會隨之減輕。

#打破焦慮循環

當發現自己過度焦慮，進而影響到心情時，請試著轉移注意力，像是運動、和朋友聊天，甚至是在家耍廢追劇都好，打破無限循環的焦慮。

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