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「NBA球星」搶穿仙女百褶裙？　超大咖「忍者龜」前衛造型引熱議

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記者王則絲／外電報導

近幾年時尚圈朝向模糊性別疆界的路線發展，像是BURBERRY、LOUIS VUITTON⋯⋯等大牌精品都在近幾季男裝中加入裙裝元素。近日NBA球星Russell Westbrook以及Jordan Clarkson 獲邀參加時尚品牌時裝秀，兩人都默契穿上「百褶裙」出席，街拍照一釋出便引起廣大討論，有些人無法接受如此硬派的籃球員竟然穿裙子，但更多的是被前衛造型所驚豔的粉絲。

▲NBA球星穿百褶裙。（圖／翻攝自iG）

▲「忍者龜」Russell Westbrook出席大秀的「百褶裙」造型。（圖／翻攝自IG@russwest44）

NBA球星Russell Westbrook有著「忍者龜」的響亮綽號，除了在籃球場上表現亮眼之外，私底下的他其實對穿著很有想法，他經常會在IG上分享他的穿搭，且他一向不吝嗇於挑戰搶眼造型。

▲NBA球星穿百褶裙。（圖／翻攝自iG）

▲「忍者龜」Russell Westbrook出席大秀的「百褶裙」造型。（圖／翻攝自IG@russwest44）

像這次出席Thom Browne春夏時裝秀，Russell Westbrook十分大膽的以純白套裝亮相，以貼身V領針織衫搭配Thom Browne招牌的仙氣「百褶裙」，並以個性皮靴收尾，令人眼前一亮，前衛打扮引來超高討論度，許多粉絲覺得Russell Westbrook駕馭得很不錯，很有時尚態度，但也有大批網友狠酸，認為如此硬派的籃球員穿裙子實在太奇怪，甚至喊話要他脫下來，評論頗為兩極。

▲NBA球星穿百褶裙。（圖／翻攝自iG）

▲Jordan Clarkson看秀造型。（圖／翻攝自IG@jordanclarksons）

同場還有另一籃球明星出席，同樣在穿著上很有自己一套風格的Jordan Clarkson，也選以「百褶裙」造型現身，搭在灰色條紋長版西裝裡，很有層次感。兩位球星雖然都穿著裙子，但不會給人過於女性化、陰柔的感受，反倒是依然能顯現出Man味，罕見挑戰如此突破性的打扮，也難免會得到不同聲音，至於造型成不成功還是見仁見智。

▲NBA球星穿百褶裙。（圖／翻攝自iG）

▲Jordan Clarkson看秀造型。（圖／翻攝自IG@jordanclarksons）

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關鍵字：

NBA球星, Russell Westbrook, Jordan Clarkson, Thom Browne, 百褶裙

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