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包・開箱／Ferragamo新包變得好年輕！「水桶包」堪稱本季最可愛

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記者王則絲／專題報導

Salvatore Ferragamo於今年夏天宣布由韓女星瑟琪與大陸女星林允擔任品牌全球代言人，積極向年輕世代延伸觸角，2021秋冬Ferragamo更從科幻電影中汲取靈感，打造潮流未來感的品牌新樣貌，其中焦點新手袋非「TRIFOLIO」系列莫屬，今天《ET FASHION》要來開箱的正是瑟琪示範的TRIFOLIO「腋下包」，以及堪稱本季最可愛的「水桶包」。

▲Salvatore Ferragamo「TRIFOLIO」系列。（圖／品牌提供）

▲Salvatore Ferragamo「TRIFOLIO」系列。（圖／品牌提供）

▲Salvatore Ferragamo迎接新代言人走向年輕路線，推出全新的「TRIFOLIO」系列包款。（圖／品牌提供）

Salvatore Ferragamo推出全新的「TRIFOLIO」系列，外型源自於2020年早春首次帶來的方型手袋，將之延伸成為具有弧度設計的腋下包、水桶包、手機包⋯⋯等多種包型，並維持Ferragamo標誌性Gancini扣飾設計，且每只包款同樣皆是由義大利工匠手工製作。

▲Salvatore Ferragamo「TRIFOLIO」系列。（圖／記者王則絲攝）

▲今日《ET FASHION》開箱兩款「TRIFOLIO」系列手袋。（圖／記者王則絲攝）

▲Salvatore Ferragamo「TRIFOLIO」系列。（圖／品牌提供）

▲瑟琪示範TRIFOLIO腋下包。（圖／翻攝自瑟琪IG）

瑟琪示範的TRIFOLIO「腋下包」，以光滑小牛皮製作成溫暖的陽光黃色，經典釦飾搭以金色呈現，只要向上扳起即可開包，內部空間相當足夠，除了有兩個大隔層，中間還有一個拉鍊隔層以及小暗袋，比外表看起來還要更為好裝、實用。

▲Salvatore Ferragamo「TRIFOLIO」系列。（圖／記者王則絲攝）

▲「TRIFOLIO」腋下包內部空間。（圖／記者王則絲攝）

▲Salvatore Ferragamo「TRIFOLIO」系列。（圖／記者王則絲攝）

▲扣飾細節以及背帶五金釦環皆以經典Gancini呈現。（圖／記者王則絲攝）

TRIFOLIO系列另一款「水桶包」也是不能忽略的焦點單品，尤其是本次開箱的粉嫩顏色款式，榮登本季最可愛，外型像是小馬糧袋一樣，設計簡約新穎，Gancini扣飾部分採同色系設計，讓人感覺更加俏皮，不過這款容量當然就小了些，但是「裝可愛」是絕對沒問題。

▲Salvatore Ferragamo「TRIFOLIO」系列。（圖／記者王則絲攝）

▲「TRIFOLIO」系列水桶包內部空間。（圖／記者王則絲攝）

▲Ferragamo。（圖／品牌提供）

▲TRIFOLIO小牛皮腋下包，NT$60,900、牛皮小水桶包，NT$49,500。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

包開箱, Salvatore Ferragamo, Ferragamo, TRIFOLIO, 腋下包, 水桶包

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