趁中秋節拜月老、求運求財最靈驗！　4點「祭拜禁忌」一次看

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每逢中秋佳節，與家人們團員、朋友們聚會是不曾改變的習俗，但是大口吃烤肉、月餅之餘，也別忘了祭拜事宜，其實中秋節農曆八月十五日正是月老的生日，所以這天會是祈求脫單的好日子，另外，中秋也還有一些祭拜要點以及要注意的禁忌，以下一起來看看。

▲中秋節祭拜事宜注意事項。（圖／翻攝自Unsplash）



＃拜月老求姻緣

中秋節這天是月老的生日，所以也被視為是促進良緣的好日子，在這天可以準備鮮花、水果來拜月老，祈求月下老人能牽線結緣。

▲相傳中秋節拜月老特別靈驗。（圖／翻攝自壽山巖觀音寺-嶺頂廟FB）



＃拜土地公求財

除了月老，中秋節其實也是土地公的聖誕，古代人們會在這天舉行「秋祭」，祈求接下來一整年生意興隆、開運招財，相傳土地公喜歡吃甜食，許多民眾會準備花生糖、麻糬、發粿（有發財之意）⋯⋯等甜品祭拜，來象徵把財運「黏」到自己身上。

＃拜月祈福

中秋節全家團圓吃晚餐後，聚在一起賞月之時，可準備三樣祭品、紙錢，向月光神祭拜，以祈求時來運轉、心想事成，不過要記得，拜月不宜獨自一人。

▲中秋節賞月禁忌。（圖／翻攝自Unsplash）



＃中秋節禁忌

男性不拜月

古人云：「男不拜月，女不拜灶」，男人屬陽剛之氣，與屬陰的月亮無法契合，且掌管月亮的神仙為嫦娥，習俗中本就只適合女性參與。

失意倒霉者不賞月

若是近期運勢差、狀態差、身體虛弱，或是近期曾流產的女性，在傳統中記載不適合賞月，與家人朋友開心聚餐即可。

▲中秋節失意倒霉者不賞月、忌諱瀏海遮額頭。（圖／翻攝自Unsplash）



忌諱瀏海遮額頭

時下最新流行髮型，不管男生、女生都不乏許多瀏海的造型，時髦歸時髦，不過在中秋時節，最忌諱把額頭遮起來，不僅不利桃花、也不利開運。

▲中秋忌諱果餅不圓。（圖／翻攝自Unsplash）



忌諱祭拜果餅不圓

中秋節祭拜事宜雜多，在挑選水果、月餅時，盡量找「圓形」的，越圓越好，象徵家人團團圓圓，當季盛產的大柚子、柿子就是很好的選擇。