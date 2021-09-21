「路痴」女友其實超有魅力？　4個讓男生「凍未條」的原因

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你也有個「路痴」女友，或是你正是「路痴」本人嗎？常常走過多次的路也會忘記、看著地圖也找不到方向，總是需要人陪同才能順利到達目的地，身邊有這樣的路痴有時的確是個小麻煩，但其實並不令人討厭，反而還讓人覺得很可愛，甚至可能讓男生「凍未條」激起保護慾，以下就一起來看看「路痴」女友的另類魅力。

在 Instagram 查看這則貼文 9GAG: Go Fun The World（@9gag）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 21 日 上午 12:26 張貼

＃完全不放心放你一個人

即使只是朋友關係，也會不放心讓「路痴」落單一個人，更何況是心愛的對象，只要「路痴」女友不在眼前，就讓人放不下心，分開兩地時，有讓人時時掛念的能力。

＃讓男生感到被需要，從照顧你得到成就感

每當「路痴」女友毛病又犯了，就是男生的表現機會了，很Man的說出一句：「別擔心我在」、「你就照我說的這樣走」、「跟在我旁邊就好。」雖然表面上可能看起來不耐煩，但是從路痴女友露出的崇拜眼神裡，總是能得到滿足感。

＃看地圖困惑的表情很可愛

真正的「路痴」，就連看著定位系統準確的Google Map也是一知半解，拿著手機整個人轉來轉去，依然找不到方向，困惑呆萌的模樣，讓人看著嘴角都不自覺上揚，某些男生會覺得這樣的舉動非常可愛，很像呆呆的小動物一樣需要人保護。

＃與平時認真工作、幹練的模樣形成反差萌

人不可貌相，就算是平時在工作上表現十分幹練的女生，也可能是個「路痴」，什麼事情都很在行，就是看地圖和認路完全不行，偶爾露出這樣的弱點，反而有股迷人的反差萌魅力。

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