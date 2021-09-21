fb ig video ETtoday search mobile

「路痴」女友其實超有魅力？　4個讓男生「凍未條」的原因

>

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@minimalstreetstyle、Unsplash

你也有個「路痴」女友，或是你正是「路痴」本人嗎？常常走過多次的路也會忘記、看著地圖也找不到方向，總是需要人陪同才能順利到達目的地，身邊有這樣的路痴有時的確是個小麻煩，但其實並不令人討厭，反而還讓人覺得很可愛，甚至可能讓男生「凍未條」激起保護慾，以下就一起來看看「路痴」女友的另類魅力。

＃完全不放心放你一個人

即使只是朋友關係，也會不放心讓「路痴」落單一個人，更何況是心愛的對象，只要「路痴」女友不在眼前，就讓人放不下心，分開兩地時，有讓人時時掛念的能力。

＃讓男生感到被需要，從照顧你得到成就感

每當「路痴」女友毛病又犯了，就是男生的表現機會了，很Man的說出一句：「別擔心我在」、「你就照我說的這樣走」、「跟在我旁邊就好。」雖然表面上可能看起來不耐煩，但是從路痴女友露出的崇拜眼神裡，總是能得到滿足感。

▲路癡。（圖／翻攝自IG）

＃看地圖困惑的表情很可愛

真正的「路痴」，就連看著定位系統準確的Google Map也是一知半解，拿著手機整個人轉來轉去，依然找不到方向，困惑呆萌的模樣，讓人看著嘴角都不自覺上揚，某些男生會覺得這樣的舉動非常可愛，很像呆呆的小動物一樣需要人保護。

＃與平時認真工作、幹練的模樣形成反差萌

人不可貌相，就算是平時在工作上表現十分幹練的女生，也可能是個「路痴」，什麼事情都很在行，就是看地圖和認路完全不行，偶爾露出這樣的弱點，反而有股迷人的反差萌魅力。

▲路痴女友。（圖／翻攝自Unsplash、Pinterest）

►日網瘋傳2道「色彩題」測現狀與性格　「第一眼看見什麼色」差很多

►麥當勞薯條變酸黃瓜、笑臉變哭臉　成人限定「傷心套餐」暗黑風帥炸

關鍵字：

路痴, 路痴女友, 男女, 感情

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

擁有「愛情潔癖」的3大星座　金牛一點曖昧都不能忍受

擁有「愛情潔癖」的3大星座　金牛一點曖昧都不能忍受

越喜歡你越冷漠的3大星座　第一名還會小毒舌，就是座難融化的冰山

越喜歡你越冷漠的3大星座　第一名還會小毒舌，就是座難融化的冰山

39歲孫藝珍膚況根本是少女　3招秘訣緊緻毛孔＋瘦小臉快學

39歲孫藝珍膚況根本是少女　3招秘訣緊緻毛孔＋瘦小臉快學

星巴克「連續10天」買一送一終於來啦！　中秋連假限定11款喝起來 有錢人只有3張卡！　最危險「漏財皮夾特徵」快翻開檢查　 日網瘋傳2道「色彩題」測現狀與性格　「第一眼看見什麼色」差很多 「韓國鞋頭」朴敘俊又來曬Nike超狂新鞋！　讓內行人直呼好羨慕 一戀愛就變傻的3大星座女！雙魚太好哄、Top 1讓人猜不到 2021下半年運氣最好的4大星座！處女貴人多　巨蟹財富、事業都豐收 頭髮掉不停？小心5個「洗頭壞習慣」　最後一項超多女生都做過

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面