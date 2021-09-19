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星・變美／鍾麗緹「上鏡顯瘦」秘訣公開！簡單4招快速消水腫

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▲▼鍾麗緹4招快速消水腫。（圖／翻攝鍾麗緹微博、小紅書）

▲性感女神鍾麗緹步入50+，肌膚、身材狀態維依舊持超好。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝鍾麗緹小紅書、微博

因演出《人魚傳說》裡美人魚一角而爆紅被封性感女神的鍾麗緹，從臉蛋到身材都保養得宜，凍齡好狀態讓人看不出她已是邁入50歲的3寶媽，她卻曾自曝自己很容易水腫，上電視或拍照容易看起來大一圈，但她也因此練就了4招快速消腫秘技，都很簡單好操作，容易水腫的人快來學。

▲▼鍾麗緹4招快速消水腫。（圖／翻攝鍾麗緹微博、小紅書）

1.喝咖啡或是祛濕茶

咖啡可以幫助消水腫，但跟她一樣平常不太喝咖啡的人，可以喝茶，因為茶裡也有咖啡因，像是綠茶、茉莉花、普洱茶都可以。

除了咖啡與茶，她先前也曾推薦過祛濕茶，只要將茯苓15～20g，陳皮4～5片，薑片3片，一起放到水中煮20分鐘即可，煮一壺可以一整天慢慢喝，也可幫助消水腫。

2.泡澡＋泡腳

她也提到，像是有時候出差住旅店，沒那麼方便熬祛濕茶時，她就會泡澡，因為泡澡會讓身體的新陳代謝變快，而且會出汗，也能幫助消水腫，而且如果加點鹽效果會更好。

除了泡澡，她表示泡腳也是一樣的道理，幫助身體出汗，或是早上起來拉伸、做運動，只要能出一點汗都能幫助消腫。

▲▼鍾麗緹4招快速消水腫。（圖／翻攝鍾麗緹微博、小紅書）

3.中午前喝足1500cc水

她說自己還有一招秘密方式，在中午12點之前喝下1500cc的水，「可以把你的新陳代謝變快，然後可以幫你排毒、排水分。」所以她每天早上起來，就會先喝一杯500cc的溫水，接著做運動後，再喝500cc，另外再找時間喝完剩下500cc，在中午12點前共喝下1500cc就能幫助消腫。

4.敷緊緻面膜

如果當天有要上電視或是出席重要活動、約會，在化妝前她都會敷有緊緻、提拉效果的面膜，能快速幫助臉部更緊緻，但她也提醒，敷這種面膜時，臉部盡量不要做表情，會影響效果。

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關鍵字：

變美, 鍾麗緹, 人魚公主, 女星, 保養, 瘦身, 水腫, 消水腫, 秘訣, 方法, 祛濕, 濕氣

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