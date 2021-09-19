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讓人喜歡你的5個社交心理學小技巧！眼神交流時間很關鍵

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▲▼ 讓人喜歡你的5個社交心理學小技巧 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash

有些人好像不管到哪都很受歡迎、被朋友圍繞，就連剛認識的人都會一下子就很喜歡他，除了天生的魅力外，他們可能有意無意間使用了一些會讓人產生好感的小技巧。快把以下這5個對於社交有助益的心理學技巧學起來，就算不能變成萬人迷，也能讓別人對你留下好印象。

▲▼讓人喜歡你的5個心理學技巧。（圖／翻攝unsplash）

1.對話時眼神交流時間維持在60%

與人談話時，眼神交流很重要，但更重要的是掌握好眼神接觸的時間長短，一直盯著別人看，容易讓人覺得你很有攻擊性，產生反感或害怕；但如果都不看向對方，又會讓人以為你對於這場談話很沒興趣，或是覺得害羞、尷尬等。

在整個談話過程中，讓眼神交流的時間控制在大約60%時間，會讓人覺得你對他們感興趣，很友好，且值得信賴。

▲▼ 讓人喜歡你的5個社交心理學小技巧 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.在談話時加入點頭動作

如果你在談論一個需要別人認同的話題時，在說話的過程中可以偷偷加入點頭動作。人會下意識地觀察周遭人的肢體語言，以更好瞭解對方的反應感受，而在說話時點頭，會讓對方無意識中覺得你說話很真實、很可靠，他們也就會更願意同意或相信你的話。

▲▼ 讓人喜歡你的5個社交心理學小技巧 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.看到對方時表現出興奮開心

當你在看到對方時表現地很興奮，對方也會下意識地對你表現出熱情，這是一種可以讓人對你留下深刻印象，並且讓對方對你產生好感、喜歡你的簡單小技巧。

▲▼讓人喜歡你的5個心理學技巧。（圖／翻攝unsplash）

4.請求對方幫個小忙

當你向別人請求幫忙並說服對方幫忙的時候，他們會在下意識中思考自己願意幫你的原因，常見的原因包含了：因為我們是朋友、我喜歡他這個人、他是知道感恩的人、他人很好等，也因為如此對方才會願意幫你。而其實，在這樣的過程裡，他們的潛意識裡也說服了自己，讓自己比以前更喜歡你。最好從一些不會讓人感到負擔的小忙開始，對方比較不會拒絕。

▲▼ 讓人喜歡你的5個社交心理學小技巧 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

5.以對話方式重複對方名字

在遇到不熟悉的人或初次見面的人時，以對話的方式將對方的名字重複提到3次，可以讓對方在下意識裡覺得你很親切，不知不覺中他們對你也就會變得更親切一些。

這招很有用，但要做的自然一些，太過刻意、拿捏不好的情況下，反而會讓人覺得很尷尬，可以利用「很高興認識你」、「做什麼工作」、「來自哪些」等常見話語的前方加上對方名字或暱稱，以避免顯得太故意。

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關鍵字：

社交, 人際, 人際關係, 交友, 受歡迎, 心理學, 技巧, 訣竅

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