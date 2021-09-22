玄彬拍廣告也能隔空放閃孫藝珍　露「抬頭紋」照樣帥暈粉絲

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝IG@dr.forhair_official

韓男星玄彬至今年（2021年）與孫藝珍認愛後，兩人人氣更是迎來新高，孫藝珍剛釋出全新髮品廣告大片，一身露背交叉禮服大秀傲人美背，緊接著玄彬同樣為髮品代言拍攝的帥氣畫報也曝光，讓不少粉絲直呼：「兩人太有默契了」、「這算是在炫愛吧」、「隔空放閃」。

▲玄彬接下義大利品牌Loro Piana韓國品牌大使。（圖 / 品牌提供）

玄彬自出演韓劇《愛的迫降》後穩坐國民男神寶座，可以說是愛情事業兩得意，廣告代言接到手軟，近日他宣布成為義大利奢侈品牌Loro Piana首任韓國品牌大使，並搶先出鏡秋冬系列形象大片，帥照一出果然立馬引來粉絲暴動。

許久沒有影視作品的玄彬，此次為韓國髮品Dr.FORHAIR拍攝的全新畫報，更是再度洩漏出他無處安放的魅力，隨意擺出幾個Pose就帥出天際，只見他將瀏海放下稍稍蓋住額頭，柔順的頭髮展現出好髮質，鏡頭下的溫柔眼神瞬間就融化了螢幕前少女們的心。

下一個畫面玄彬抓起油頭造型耍Man，包得緊緊的整套西裝、與毛衣下，寬廣肩線與健壯體態依舊一覽無遺，畫面中玄彬時而摸唇、皺眉的模樣惹來粉絲們心花怒放，就算不小心撐起抬頭紋照樣魅力不減，各種帥氣角度讓粉絲大飽眼福：「有歲月痕跡的男人更有魅力」、「眼神太犯規」。

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