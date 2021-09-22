fb ig video ETtoday search mobile

玄彬拍廣告也能隔空放閃孫藝珍　露「抬頭紋」照樣帥暈粉絲

>

記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝IG@dr.forhair_official

韓男星玄彬至今年（2021年）與孫藝珍認愛後，兩人人氣更是迎來新高，孫藝珍剛釋出全新髮品廣告大片，一身露背交叉禮服大秀傲人美背，緊接著玄彬同樣為髮品代言拍攝的帥氣畫報也曝光，讓不少粉絲直呼：「兩人太有默契了」、「這算是在炫愛吧」、「隔空放閃」。

▲玄彬 。（圖／翻攝IG）

▲玄彬接下義大利品牌Loro Piana韓國品牌大使。（圖 / 品牌提供）

玄彬自出演韓劇《愛的迫降》後穩坐國民男神寶座，可以說是愛情事業兩得意，廣告代言接到手軟，近日他宣布成為義大利奢侈品牌Loro Piana首任韓國品牌大使，並搶先出鏡秋冬系列形象大片，帥照一出果然立馬引來粉絲暴動。

▲玄彬 。（圖／翻攝IG）

許久沒有影視作品的玄彬，此次為韓國髮品Dr.FORHAIR拍攝的全新畫報，更是再度洩漏出他無處安放的魅力，隨意擺出幾個Pose就帥出天際，只見他將瀏海放下稍稍蓋住額頭，柔順的頭髮展現出好髮質，鏡頭下的溫柔眼神瞬間就融化了螢幕前少女們的心。

▲玄彬 。（圖／翻攝IG）

▲玄彬 。（圖／翻攝IG）

下一個畫面玄彬抓起油頭造型耍Man，包得緊緊的整套西裝、與毛衣下，寬廣肩線與健壯體態依舊一覽無遺，畫面中玄彬時而摸唇、皺眉的模樣惹來粉絲們心花怒放，就算不小心撐起抬頭紋照樣魅力不減，各種帥氣角度讓粉絲大飽眼福：「有歲月痕跡的男人更有魅力」、「眼神太犯規」。

►Jennie、Rose靠一件「針織背心」　穿出秋日溫柔小姐姐「好感系」穿搭

►《薩滿》女主角納利亞私服超反差！格紋中空裝超甜、開衩黑裙辣暈

關鍵字：

玄彬, 孫藝珍

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

「3星座男」交往前後態度差很大！水瓶只顧自己、冠軍就愛征服感

「3星座男」交往前後態度差很大！水瓶只顧自己、冠軍就愛征服感

頭髮掉不停？小心5個「洗頭壞習慣」　最後一項超多女生都做過

頭髮掉不停？小心5個「洗頭壞習慣」　最後一項超多女生都做過

把擔憂寫下來！「4個方法」讓你遠離焦慮、戒掉你的窮擔心

把擔憂寫下來！「4個方法」讓你遠離焦慮、戒掉你的窮擔心

39歲孫藝珍膚況根本是少女　3招秘訣緊緻毛孔＋瘦小臉快學 擁有「愛情潔癖」的3大星座　金牛一點曖昧都不能忍受 申敏兒腳踩高跟走跳整個海岸村！7雙美鞋全是女孩夢幻款 星巴克「連續10天」買一送一終於來啦！　中秋連假限定11款喝起來 KOL小賀教你駕馭「西裝外套」！同色系、搭配五分褲讓時髦感升級 網揭「高效率撩男5招」，讓喜歡男生主動對你表白 營養師曝「身體3症狀」代表你吃太鹹，黃瓜和醬瓜鈉含量竟差500倍！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面