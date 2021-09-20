孫娜恩錯誤曬包　只因腹肌太搶鏡

記者李薇／綜合報導

Apink成員孫娜恩經常在個人IG分享日常照片，身材超好的她也經常會做運動維持線條，最近她就在IG上曬照，只見肩背Celine TRIOMPHE手提包，身穿黑色西裝外套，搭配條紋短版上衣，露出性感的人魚線，讓人不知道要看包還是看腹肌才好。

▲孫娜恩曬包炫腹肌太強了。（圖／marcellasne_ IG）



27歲的孫娜恩身材維持得超級好，經常做瑜伽的她體脂低，擁有厲害的人魚線跟腹肌，身材非常緊實，最近在IG上面曬照，肩背Celine TRIOMPHE手提包，經典的老花利用黑色西裝搭配簡約的條紋內搭，讓花紋更加凸顯。

但沒想到內搭太短，露出性感的腹肌，讓人焦點從手提包上移到了腹肌上面，一瞬間不知道要看哪裡才好，所以她也在IG留下品牌的Hashtag，讓人把焦點放回包包上面，不再只看厲害的人魚線。

▲CELINE的老花手提包相當好看。（圖／marcellasne_ IG）



提到這款TRIOMPHE手提包，是Celine 2021年最新的作品，經典的TRIOMPHE帆布搭配小牛皮飾邊，布料襯裡可以收納很多的東西，金色金屬飾件可掛肩及手提，打造出各種不同的造型質感，翻蓋綴以裝飾性鎖扣及釘扣開關，方便拿取東西，精巧的設計雖然放不下太大的物件，但絕對裝得下滿滿可愛。