15年彩妝大師這樣教遮黑眼圈　網友全跪了！

記者李薇/綜合報導

很多人都有黑眼圈的問題,但光用遮瑕又不會使用,老是遮不住,擁有15年以上經驗的彩妝大師Wayne Goss就分享如何遮黑眼圈,卻不會卡粉、浮粉,很多人親身試驗都覺得很厲害,開玩笑說:「我跪了」,快來跟著大師的步驟學起來。

1.先大面積的在眼下鋪上遮瑕霜

2.使用暈染刷,把遮瑕霜輕薄的暈染開來

3.有淚溝的人可以加一條提亮的遮瑕在淚溝處,並且小範圍的暈染開,不要暈染倒臥蠶的地方,不然會顯眼睛小。

4.用紙巾輕按眼下,帶走多餘的遮瑕

5.用打濕的美妝蛋或是粉撲,把遮瑕都壓進皮膚裡面

6.最後等遮瑕乾一點之後再用散粉定妝,就完成了遮瑕的步驟

【推薦遮瑕】

MAKE UP FOR EVER 柔霧全能遮瑕底妝棒

獨特的絲絨質地一抹推開就可以遮蓋住任何想要隱形的瑕疵,而且乳霜狀的質地一點都不會覺得厚重,反而相當輕盈保濕,同時又可以達到完美的持妝度,不管是想要當遮瑕或是作為底妝都很OK,超級實用。

NARS 妝點校色遮瑕蜜

獨家首創革命性「紅調校正補色配方」,以專業彩妝顏色原理為發想,巧妙調和黑眼圈淚溝、眼下色素沉澱、黑斑中藍色及紫色調瑕疵。超水潤保濕質地,為底妝先穿上一層黑眼圈防護,打擊埋伏眼下和唇周的雙C弧線。全系列四大色系,適合各種膚色及膚質打造最完美底妝臥底、暗沉瑕疵立即神隱。

BY TERRY 玻尿酸怦怦修飾筆

BY TERRY 2021 全新推出玻尿酸怦怦修飾筆結合多種玻尿酸成分,具有卓越的護膚功效,能為肌膚帶來自然光采。而天然植物配方,則能針對較為敏感、易乾燥、色素沉澱、紋路較為明顯的肌膚部位加強保濕增加微循環,使肌膚更加怦潤。在多重玻尿酸的成分下,妝容的細致度提升,肌膚同時達到深層保濕的效果,提升肌膚防禦力。