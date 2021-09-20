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15年彩妝大師這樣教遮黑眼圈　網友全跪了！

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記者李薇／綜合報導

很多人都有黑眼圈的問題，但光用遮瑕又不會使用，老是遮不住，擁有15年以上經驗的彩妝大師Wayne Goss就分享如何遮黑眼圈，卻不會卡粉、浮粉，很多人親身試驗都覺得很厲害，開玩笑說：「我跪了」，快來跟著大師的步驟學起來。

1.先大面積的在眼下鋪上遮瑕霜

2.使用暈染刷，把遮瑕霜輕薄的暈染開來

3.有淚溝的人可以加一條提亮的遮瑕在淚溝處，並且小範圍的暈染開，不要暈染倒臥蠶的地方，不然會顯眼睛小。

4.用紙巾輕按眼下，帶走多餘的遮瑕

5.用打濕的美妝蛋或是粉撲，把遮瑕都壓進皮膚裡面

6.最後等遮瑕乾一點之後再用散粉定妝，就完成了遮瑕的步驟

【推薦遮瑕】

MAKE UP FOR EVER 柔霧全能遮瑕底妝棒

▲Wayne Goss,黑眼圈,遮瑕,MAKE UP FOR EVER,NARS,BY TERRY,。（圖／品牌提供）

獨特的絲絨質地一抹推開就可以遮蓋住任何想要隱形的瑕疵，而且乳霜狀的質地一點都不會覺得厚重，反而相當輕盈保濕，同時又可以達到完美的持妝度，不管是想要當遮瑕或是作為底妝都很OK，超級實用。

NARS 妝點校色遮瑕蜜

▲Wayne Goss,黑眼圈,遮瑕,MAKE UP FOR EVER,NARS,BY TERRY,。（圖／品牌提供）

獨家首創革命性「紅調校正補色配方」，以專業彩妝顏色原理為發想，巧妙調和黑眼圈淚溝、眼下色素沉澱、黑斑中藍色及紫色調瑕疵。超水潤保濕質地，為底妝先穿上一層黑眼圈防護，打擊埋伏眼下和唇周的雙C弧線。全系列四大色系，適合各種膚色及膚質打造最完美底妝臥底、暗沉瑕疵立即神隱。

BY TERRY 玻尿酸怦怦修飾筆

▲Wayne Goss,黑眼圈,遮瑕,MAKE UP FOR EVER,NARS,BY TERRY,。（圖／品牌提供）

BY TERRY 2021 全新推出玻尿酸怦怦修飾筆結合多種玻尿酸成分，具有卓越的護膚功效，能為肌膚帶來自然光采。而天然植物配方，則能針對較為敏感、易乾燥、色素沉澱、紋路較為明顯的肌膚部位加強保濕增加微循環，使肌膚更加怦潤。在多重玻尿酸的成分下，妝容的細致度提升，肌膚同時達到深層保濕的效果，提升肌膚防禦力。

關鍵字：

Wayne Goss, 黑眼圈, 遮瑕, MAKE UP FOR EVER, NARS, BY TERRY

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