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饗食天堂吃到飽每人只要865元　碳烤羊肩排、爐烤牛排無限狂嗑

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文／C編

受到疫情的影響不能出國遊玩，總是讓人覺得很悶，那就去好好大吃一波，解放一下吧！「Her森森」推出「饗食天堂平日午餐券」，兩張原價1756元、特價1730元，一個人約等於865元，逾200道料理Buffet吃到飽，還送City café，超級划算。

▼▼點圖最划算▼▼

▲響食天堂,美食,餐券,Her森森,。（圖／Her森森）

▲饗食天堂平日午餐券兩張，原價1756元、特價1730元，點我購買

饗食天堂是很多人都愛去的吃到飽餐廳，在全台總共有10間店點，包括台北、新竹、台南、高雄、台中等地都有餐廳可以去享用美食，買了餐券不怕沒地方吃，非常方便又實用，北中南都可以狂飽餐一頓，當然也會增加餐券的價值度。

雖然是平日中餐，但逾200道佳餚絕對大滿足，現在正是秋蟹的季節，就有蒜爆香辣蟹、油爆鹹酥蝦、火烤甜白蝦等海鮮，當然高單價美食也是必吃，像是碳烤羊肩排、爐烤現切牛排、大口饗樂骨，絕對都令人食指大動。

除了現點現做的菜色，生魚片冷盤、沙拉、壽司、湯品也是應有盡有，喜歡吃甜點的人，一定要關注的蛋糕、布丁，還有焦糖烤布蕾、焦糖烤葡萄柚、冰淇淋等等，螞蟻人必嚐。

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▲響食天堂,美食,餐券,Her森森,。（圖／Her森森）

▲饗食天堂平日午餐券兩張，原價1756元、特價1730元，點我購買

「Her森森」推出「饗食天堂平日午餐券」，兩張原價1756元、特價1730元，買就送City café中杯美式兌換券1張，身為吃貨的你一定不能錯過，一個人只要865元就可以吃到大滿足，絕對是解悶好選擇。

關鍵字：

響食天堂, 美食, 餐券, Her森森

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