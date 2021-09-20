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限量彩妝最殘酷！跟Hello Kitty聯名護手霜可愛爆表　還能當書籤使用

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記者李薇／綜合報導

限量總是殘酷的，但也因為限量所以擁有更加美好，《ET FASHION》就盤點幾款限量的單品，快趁著還有貨的時候趕快去搶，以免賣光光就沒有了！

1.歐舒丹 乳油木手霜家族組

▲FANCL,integrate,歐舒丹,HELLO KITTY,彩妝,保養,護手霜,粉底液,卸妝,。（圖／品牌提供）

L’OCCITANE首度與Hello Kitty聯名合作，於2021週年慶期間推出台灣限定「乳油木手霜家族組」，限量發售，不但外包裝有可愛的Hello Kitty陪伴，L’OCCITANE在產品包裝設計更秉持一貫環保愛地球理念，隱藏著二次利用小巧思：將乳油木護手霜150ml及75ml滑套拆開攤平後，沿著背面虛線剪裁，自己動手DIY，立即變身可愛Hello Kitty書籤，超限量的產品，一定要把握！

2.FANCL MCO速淨卸妝液 繁花珍藏版

▲FANCL,integrate,歐舒丹,HELLO KITTY,彩妝,保養,護手霜,粉底液,卸妝,。（圖／品牌提供）

具備平面設計師專業，多次參與日本百貨櫥窗廣告設計，活躍於時尚、藝術圈的日本知名插畫師Kanako Sasaki佐佐木香菜子，今年與FANCL聯手出擊，為卸粧實力無人能敵、蟬聯多年日本卸粧市場銷售冠軍NO.1的MCO速淨卸妝液換上限量新裝，推出繁花珍藏版。以具有張力的細膩筆觸，描繪浸浴在陽光下的動人、鮮豔花朵，為日常卸粧時光，注入活力療癒氣息。

3.INTEGRATE 柔焦輕透美肌粉底液 Hello Kitty限定組

▲FANCL,integrate,歐舒丹,HELLO KITTY,彩妝,保養,護手霜,粉底液,卸妝,。（圖／品牌提供）

身為日本開架No.1的INTEGRATE柔焦輕透美肌粉底家族的一員「柔焦輕透美肌粉底液」，擁有革新型態的無重力粉體，兼具遮瑕力及輕透感，能在肌膚上形成水光薄膜，展現臉部自然光澤。本次與「Hello Kitty」聯名彩妝，組合還將附贈輕巧版「長效控油美肌蜜粉餅」，無懼秋老虎所帶來的融妝危機，輕鬆就能擁有透亮持妝一整天的完美妝容！ 

關鍵字：

FANCL, integrate, 歐舒丹, HELLO KITTY, 彩妝, 保養, 護手霜, 粉底液, 卸妝

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