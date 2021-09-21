幸運星托特包超好看！DIOR雪地系列讓木村心美露腿不怕凍僵

▲DiorAlps的豹紋服裝，在雪地裡醒目搶眼。

記者林明瑋 / 台北報導

雖然滑雪離我們有點遠，但當DIOR推出DiorAlps雪地系列，還是忍不住被吸引，因為很多款式同樣也適合「沒雪的冬季」，包包更是一年四季都合用，看看木村心美穿DiorAlps短褲露美腿就知道，想怎麼穿搭，根本無需被季節制約。CHANEL（香奈兒）也將滑雪裝的概念，運用在秋冬系列中，細節滿滿，相當有意思。

▲木村心美穿上DiorAlps雪地系列，大外套配短褲露出美腿，巧妙平衡視覺。（圖／品牌提供，以下同）

▲熱賣的Book Tote托特包繡上幸運星圖案，98,000元。

DiorAlps取名自歐洲滑雪勝地阿爾卑斯山（Alps），藍白紅配色、條紋與幸運星圖案，還有野性的豹紋，都相當鮮明有活力，優雅與實穿兼具是一大特點，以高科技材質打造，便於雪地運動。緊身衣、羽絨衣、雪鏡、雪褲之外，更有毛帽、針織衫、裙子或短褲等冬季日常單品，相當齊全，木村心美以羽絨外套搭配短褲與雪靴，雙腿線條修長又小露性感。

▲日本女星新木優子穿DiorAlps裙裝，蓬蓬效果很有運動感。



▲DiorAlps編織手環13,500元、多功能繫繩小包33,000元。



▲DiorAlps尼龍靴54,000元、墨鏡18,100元。

配件總是吸睛焦點，幸運星讓經典的Book Tote托特包變得青春活潑，各式小包相當方便，滑雪時可以置放隨身物品，在城市的生活，也一樣好用。帽子有許多變化，毛線帽、漁夫帽、遮陽帽等，還有多款太陽眼鏡，都是讓造型加分的絕佳利器。

▲DiorAlps系列以紅、白、藍、幸運星、Dior Oblique老花等元素打造。





▲DiorAlps毛帽加了毛球超可愛33,500元（左）、羊毛及喀什米爾毛帽21,000元（右）。



▲DiorAlps龍刺繡遮陽帽32,000元（左）、漁夫帽40,500元（右）。

香奈兒也從冬季運動得到靈感，為秋冬揭開序幕，毛毛的包包、靴子既可愛又溫暖，是秋冬討喜的配件，滑雪裝的細節出現在成衣上，褲腳的拉鍊、束口，搭配鏤空的蕾絲連身上衣，或是菱格紋絎縫的連身褲、長靴等設計，很有衝突效果，率性同時散發性感女人味。

▲秋冬的香奈兒，將滑雪元素悄悄融入，滑雪酷的細節等，相當有意思。

▲香奈兒短羊毛皮穿鍊小包138,200元、毛草露指手套32,600元。



▲香奈兒短羊毛皮革低跟短靴65,500元、皮革菱格紋雙色低跟長靴74,500元

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