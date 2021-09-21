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營養師曝「身體3症狀」代表你吃太鹹

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▲▼營養師曝「身體3症狀」代表你吃太鹹 。（圖／Unsplash、IG）

▲夏天吃醃製物開胃爽口，但是不要吃太多。（圖／Unsplash、翻攝自IG/nozomisasaki_official）

記者曾怡嘉／台北報導

中秋連假進入尾聲，不只要收心，告別烤肉聚餐，飲食部分更要開始健康起來，營養師高敏敏建議，從減少「鈉」攝取開始吧！她提到長期吃太鹹，身體會有3症狀，像是我們常吃的小黃瓜和醬瓜，鈉含量就差了500倍，怎麼吃最健康，一起看下去！

▲▼營養師曝「身體3症狀」代表你吃太鹹 。（圖／翻攝自FB）

▲若是長期攝取鈉過量，對健康有很大影響。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

營養師高敏敏分享，長期吃太鹹會使血壓升高造成高血壓，甚至跟體內氧化、壓力、發炎、血管硬化都有相關，有些人很愛吃醃製品，甚至以為吃到泡菜就等於吃到蔬菜，要知道大部分的加工食品鈉含量都破表，選擇食物建議仍是從「原型食物」下手，像是白蘿蔔和醃蘿蔔，鈉含量也相差20倍之多。

衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超2400mg（=6g的鹽），根據以上圖表來看，許多食物都非常容易超標，甚至超過一天的攝取量。或許有人會問，為什麼同種類別的食物，鈉為何相差那麼多？

▲▼營養師曝「身體3症狀」代表你吃太鹹 。（圖／Unsplash、IG）

▲早餐常吃的培根、火腿，鈉含量也都超標。（圖／Unsplash）

高敏敏分享，主要是因為醃漬時加了許多的調味、醬油、鹽 高鹽份的醃製讓整體鈉含量提升，雖然那是人體必需元素之一，可以維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆，但攝取過多會仍對健康有害，像是容易造成水腫、腎臟病、心血管疾病 還有高血壓患者更是要特別注意。

要如何判別自己吃的鈉已過量？但你常有水腫、口乾舌燥、頭痛昏沉等3症狀，都可能在提醒你吃太鹹了，建議平常少吃加工品、減少醬料使用，火鍋、泡麵、拉麵等的湯偶爾淺嚐就好，最重要養成好的飲食習慣、多吃原型食物。

►疑問一次解答！6個「喝咖啡小常識」，你知道幾個？

關鍵字：

, 太鹹, 水腫, 營養師高敏敏, 健康

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