▲日常好習慣能輕鬆養出好膚質。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

許多人保養做足，添購保養品更是不手軟，但膚況就是時好時壞，大小問題不間斷，其實想要養出好肌膚一點都不難，做好以下8大美肌習慣，能幫你省不少冤枉錢！

#多喝水

水能幫助體內新陳代謝，幫助排出累積毒素，多喝水對身體好處多多，但是平常喝的飲料像是咖啡、奶茶、手搖飲等不能當作是水。

#充足睡眠

根據研究顯示，晚上10點到半夜2點才是肌膚更新代謝的黃金週期，因此太早睡覺和美肌並沒有直接關聯，重點是睡對時間，每天保有充足睡眠，長時間維持良好睡眠作息才對。

#防曬做好

防曬就等於防老，一年四季都要做到位，女生們若是怕黑怕老，夏季建議撐傘，避免太陽直曬，防曬霜也要塗好塗滿，要記得定時補擦，防曬若是做好，能省去不少美白的錢。

#多運動

運動對於皮膚的好處很多，像是加快新陳代謝，幫助身體和肌膚排毒，記得運動時最好別帶妝，以免髒汙油分堵塞毛孔，得不償失。

#戒糖

肌膚冒痘或是提早老花，甚至體重失守很多都是因為糖吃太多，要記得喜歡吃甜也要適量，尤其到了一定年紀，避免攝取過量的糖分是很重要的。

#不要愛摸臉

手上細菌多，不要動不動就摸自己臉，若是臉上有粉刺和痘痘偏偏還喜歡擠，這樣對肌膚特別不好，可能還會引起發炎反應。

#勤換寢具用品

很多人保養做足，但是皮膚還是三不五時就有小毛病，問題可能是出在枕頭上，睡覺時我們的臉常接觸到枕頭、被子 ，若是沒有定期清洗，容易會影響膚況。

#定期排便

腸道乾淨，肌膚自然而然就會好，記得要攝取豐富纖維質，培養定期排便的好習慣，毒素若是長期在腸道中累積，膚質難怪好不起來！

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