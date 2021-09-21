網揭「高效率撩男5招」，讓喜歡男生主動對你表白

編輯／Lily

兩人處於曖昧階段，不進也不退，這時候該怎麼辦呢？想要對方主動表白，以下5招高效撩男技巧必學，跟著做包準成功！

#不要主動表白

女孩們聽仔細，無論對他多有好感，千萬不要主動表白，以大部分男生來說，他們還是有征服慾的，也就是喜歡透過征服來展現自我價值，而且他也比較不會珍惜輕易得到的東西，在這裡你可以不用先表白，但可以在兩人相處間釋放一種可能性，進而推動彼此的關係。

#不要用力過猛

想要推動兩人關係，必須循序漸進，即便他對你也有些好感，也不要火力太猛而下走對方，一天傳幾個短訊來維持熱度，但千萬不要一直傳短訊來攻擊他，這樣子拼命轟炸，男生會怕。

#第一眼吸引很重要

男生是視覺動物，千萬別以為他們會愛上你的內在，絕大部分他們第一眼都是被對方的外貌吸引，可能是你的臉蛋或是身材。想要第一步抓住他的目光，化妝建議走清純路線，千萬別畫個大紅唇，男生真的看不懂。服裝方面嚴禁曲線畢露，建議怎麼溫柔怎麼穿，再加上一點小性感，噴上若有似無的香水，包準把他迷的不要不要的。

#不小心的肌膚接觸

曖昧時想要更進一步，必須製造肌膚接觸的機會，像是在人多的場合，不經意地往他旁邊靠，甚至是有時候拉拉他的衣服，製造兩人眼睛直視對方的機會。

#營造競爭感

說白了就是讓他吃醋，如果兩人關係僵持不下，製造一些競爭感通常會激發男生的鬥志，希望你成為他的另一半。但是讓對方吃醋也要有技巧，記得不要事事報備，偶爾要給他一點危機感，讓他掌握不住你，才有可能推進兩人關係。

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