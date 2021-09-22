「3星座男」交往前後態度差很大！水瓶只顧自己、冠軍就愛征服感

▲「3星座男」你越冷，他們就越熱，交往後反而不珍惜。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯／Lily

人家說愛情是有來有往，但有3個星座男生就覺得吃不到的葡萄最甜，追你時百般呵護，等交往後態度卻大轉變，若遇到千萬別一次付出太多，絕對要吊吊他們的胃口才行！

第1名 牡羊座

牡羊就是喜歡征服感，在他們心中吃不到的葡萄才是最甜的，對待牡羊男千萬不要付出太多，你越在意他，他就不在意你，切記！對待求而不得的人，牡羊可說是癡情破表，所以即便你對他有好感，也要記得要反向操作，不要讓他一股腦把熱情都給他，這樣他們就不稀罕了。

第2名 水瓶座

水瓶男大多都是跟著感覺走，感覺來了就會奮不顧身的追求，感覺走了也就默默在你世界中消失了，對待這種注重自我感覺的人，千萬不要他一追求你就深陷，你對他越好，他反而就不把你當一回事了。說穿了他們很自私，只顧自己的感覺，當你想和他們確認關係時，他可能會丟一句，都是你誤會，他根本沒有想要和你有進一步的發展。

第3名 雙子座

雙子男能言善道，想要追求妳時，十八般武藝樣樣精通，總是表現出專情的一面，讓女生很容易跌入他的陷阱。其實他們看似專情，異性緣可是非常好，通常他撒網都不是只有一個對象，看誰願者上鉤。想要讓他們對你專一，你就要很有自己的原則，他會發現你和其他人不一樣，反而會對你好奇。

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