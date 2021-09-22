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「法國消防員月曆」黑白一樣讓人噴鼻血！高顏值配滿滿腹肌太養眼

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編輯／Emily　圖／翻攝自amazon.com

集結眾多肌肉猛男的「消防員月曆」總能讓鬱悶一掃而空，繼前陣子介紹的「澳洲消防員月曆」之後，2022年的「法國消防員月曆」也強勢回歸，以一貫的黑白風格拍出高級感，讓帥氣的消防員們半裸，展現出精壯身材，滿滿鮮肉讓女孩們看了臉紅心跳，又想要收藏了。

▲法國消防員月曆。（圖／翻攝自amazon.com）

「法國消防員月曆」多年來都由攝影師Fred Goudon操刀，他以黑白照片形式，捕捉消防員肌肉線條的力與美，從2016一路拍到2021，每一款封面都很有特色。2022版本維持同樣風格，讓消防員們從煙霧中帥氣現身，高顏值長相配上厚實胸膛、滿滿腹肌，看了都要噴鼻血。

「法國消防員月曆」是慈善用途，所得都會捐給消防員國際互助組織（PEI）與Ludovic Martin Challenge。2022年版本目前只釋出幾張團體照，想要看更多鮮肉，可以先去回味去年Fred Goudon幫消防員拍攝的個人形象小短片。

▲法國消防員月曆。（圖／翻攝自amazon.com）

喜歡陽光大男孩可以看看Anthony、Alexandre，開朗的笑容非常迷人，水從一身肌肉上淋下來，畫面也太養眼。

如果比較愛成熟感男人，則推薦Terry和Remi，深邃五官配上鬍渣，充滿性感魅力，從水中走出來、肌肉被水花濺濕的樣子，直接把大家迷倒，上面IG都標註好了，趕快去追蹤吧！


 

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關鍵字：

消防員, 消防員月曆, 帥哥, 腹肌, 鮮肉

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