愛黛兒認愛後更美了！「腰束奶澎」造型參加婚禮　網：來搶風采的

記者王則絲／外電報導

英國歌后愛黛兒（Adele）自從減肥暴瘦後，每每公開露面，身材的狀態總是會成為焦點，近日她雖然跳過了演藝圈、時尚圈的精彩盛會Met Gala，但她依然盛裝現身朋友婚禮，並在IG上曬出了美照，一身高訂禮服展露「腰束奶澎」曲線，如今穠纖合度的絕佳體態被粉絲們大讚：「來搶新娘風采的」、「愛黛兒認愛後更美了！」

▲愛黛兒釋出日前出席朋友婚禮的造型美照。（圖／翻攝自IG）



日前眾星雲集的Met Gala上不見愛黛兒的身影，據外媒報導，她當時被捕捉到與男友在街上大嗑平價漢堡，但粉絲們也沒因此而錯失看到愛黛兒展現時尚駕馭力的機會。

▲愛黛兒穿著Schiaparelli 禮服。（圖／翻攝自IG）



日前愛黛兒出席朋友婚禮，身穿Schiaparelli的高訂禮服，平口設計胸前飾以白色花苞狀的手袖，一路延伸到背後，藉由視覺份量感來讓身形顯瘦，更修飾了手臂線條，裙裝服貼的腰身剪裁完整勾勒出愛黛兒的S曲線，女人味瞬間噴發，比起先前一度暴瘦到「頰凹」的時期，現在的愛黛兒更顯得穠纖合度，瘦得剛剛好，此次造型獲粉絲們盛讚：「愛黛兒認愛後更美了！」、「之前太瘦了，現在剛好」、「閃閃發光的女王」、「來搶新娘風采的」、「愛黛兒太美了，但什麼時候出專輯？」

▲愛黛兒曬出與男友里奇保羅合照。（圖／翻攝自IG）



在這組圖輯中，愛黛兒最後放上了一張與緋聞男友里奇保羅（Rich Paul）的合照，被外界視為是公開認愛的舉動，而其男友身份來頭不小，里奇保羅不只為NBA湖人隊球星「詹皇」的經紀人，旗下還簽約將近25位NBA球員，兩個人被拍到開始約會後，愛黛兒整個人神采奕奕，也難怪粉絲們會認為愛黛兒現在更美了。

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