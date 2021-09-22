Angelababy撞衫Jisoo網戰翻！「人間DIOR」尬纖腰…轉身她贏了

▲32歲大陸女星Angelababy（楊穎） 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

32歲大陸女星Angelababy（楊穎）憑藉精緻五官擁有高人氣，日前出席北京電影節開幕紅毯時，她換上一身DIOR秋冬紅色愛心禮服登場，充分展現纖細體態。恰巧該禮服被南韓女團Blackpink成員Jisoo搶穿一步，兩位「人間DIOR」撞衫讓雙方粉絲戰翻了，而Angelababy不惜大方秀出背後的鏤空透視細節，也讓性感曲線更勝一籌。

▲Angelababy身為DIOR品牌大使，以2021秋冬系列的紅色禮服亮相北京電影節 。（圖／翻攝自微博）

Angelababy身為DIOR品牌大使，經常在大型活動上穿著品牌服飾，日前以2021秋冬系列的紅色禮服亮相北京電影節，不負紅毯女王之姿，披肩長髮下夢幻的裙裝勾勒纖細體態，加上愛心圖樣裝點胸前，一路延續至腰間，與蕾絲收邊細節相佐。且肉眼可見Angelababy的螞蟻腰幾乎被紅心下端遮好遮滿，駕馭該套禮服游刃有餘，轉身還有大片美背全露十分養眼。

Blackpink成員Jisoo憑藉DIOR全球形象大使頭銜，自然早就穿上該套禮服拍攝雜誌，比起Angelababy顯得保守許多，更多了可愛效果，Jisoo運用紅唇相呼應，更顯雪白肌膚誘人。

不過兩人這回撞衫更引起雙方粉絲熱議，有網友表示：「Angelababy氣場完勝」、「baby腰還更細」、「只要是比禮服Angelababy沒輸過」，也有粉絲拿出頭銜比較，「人間DIOR就是說Jisoo」、「Jisoo全球形象大使是和珍妮佛勞倫斯並列的」。

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