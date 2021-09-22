日本超準心測！從「送禮物」看戀愛處理方式　你也受不了曖昧不明嗎？

文／職場人

愛情的開始，往往是單相思，在還沒確認對方心意前，單戀可能會令你感到苦樂交集......。日本心理測驗：從「送禮物」測出你該如何處理戀愛方式，一起往下看吧！

假設你現在要送一份禮物給一位小女孩，你會選擇贈送什麼呢？

A.芭比娃娃

B.扮家家酒套組

C.迷你梳妝台

D.絨毛玩具

選好了嗎？往下看解答吧！

▲送禮心理測驗（圖／取自pixabay，下同）

選A的人

選A的人，你現在的愛情現況是「太快地想要轉身逃跑」，芭比娃娃雖然是兒童玩具，但也美貌、性感的外型也象徵著你的內心其實是成熟穩重的大人，也代表你是在意且計較得失成本的，你的個性屬於貪戀愛情，受不了單相思，對於單戀很快就會感到厭煩。想要扭轉這個現況，你得保持耐心，多花點心思想想怎麼吸引你喜歡的對象。

選B的人

選B的人，你現在的愛情方式是「喜歡邀請對方與你一起」，扮家家酒套組是一個模擬遊戲，參與者得花時間與精力遊戲，選擇贈送這份禮物的人，在面對愛情時也會更願意付出，比如去觀察對方的愛好，積極邀請對方與你一起參與聚會、從事某項活動，如此行動派的你，在愛情上也相對容易吃虧，要無償付出到什麼程度還得你自己謹慎評估。

選C的人

選C的人，你在愛情上的表現是「馬上表白，儘早放棄」，迷你梳妝台是一個模擬，但可以讓人立即變漂亮的玩具，選這項禮物的人代表你的個性上是屬於比較沒耐心的，當你們喜歡上一個人，你們就會想要立即表白，因為你認為暗戀和曖昧都是浪費時間。當然，你們對於愛情也相當的豁達，一旦表白失敗，你們也會馬上放棄，開始尋找新的對象。

選D的人



選D的人，你的愛情狀況是「需要向信任的人諮詢」，絨毛玩具可說是每個人童年都有的玩伴、朋友，選擇這份禮物的人，你的性格上比較沒自信，因此當你們有暗戀對象時，你們常會馬上尋求信賴的人建議與談心，同時你們也會因為別人的三言兩語而卻步，試著多聽聽自己內心真正想要的吧！

上述送禮心理測驗，職場人覺得準嗎？「小女孩」即是象徵著你暗戀、曖昧的對象，從你想給女孩買的玩具中，可以看出你處理感情的模式為何？想看更多心理測驗可以點職場人心理測驗、塔羅測驗。

Source：占TV NEWS

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