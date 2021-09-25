7個買了會後悔的居家擺設　租屋族、首購族不想花冤枉錢請避開

文／職場人

職場人是為了工作自己在異鄉租屋，還是已經存到一筆錢買了自己的房子呢？不論如何，「家」是工作一整日後，能讓我們好好休息的地方，任誰都想把它佈置裝潢得又舒適又溫馨，然而有些傢俱擺設雖看似美觀卻不實用，編輯整理了7個室內設計師公認最容易後悔的居家擺設，一起來看看你家裡出現了幾個吧！（租屋族或尚未買房的人也可以先預習起來）

最容易後悔傢俱擺設1：大理石風流理台

▲最容易後悔的居家擺設（圖／取自pixabay，下同）



相信日常喜歡看居家帳號的職場人，應該都有發現大理石風、磨石風的流理台，雖然為廚房增添典雅、藝術氣息，但如果你是很頻繁下廚的人千萬要三思，因為大理石檯面其實沒有我們想像中的好清理，容易卡污漬、油漬，長久累積也很破壞美觀啊！

最容易後悔傢俱擺設2：低矮的傢俱

第2個最容易後悔的傢俱擺設為「低矮型的傢俱」，包括：矮櫃、小茶几、沙發、座椅等，雖然可愛且富有造型感，但考量到實用性及實坐性，職場人可以想像長時間坐在距離地面極近，雙腳無法弓步的感覺嗎？如果單純想要作為裝飾，建議還是要為家裡添購一組實用性較高的桌椅哦！

最容易後悔傢俱擺設3：圖案特殊的磁磚

想要讓家裡風格跟別人與眾不同？想要突顯自己個個人品味？選用圖案特殊的磁磚或許是最直接展現的方式，因為它佔據家中裝潢最大面積且容易一目瞭然，但是職場人是否考量到流行時間，又或者自己是不是很容易看膩的人？磁磚不只更換成本高，更換程序也比較繁瑣，保險起見建議選擇柔和和中性色的瓷磚，並利用浴簾或植栽搭配變換風格。

最容易後悔傢俱擺設4：白色、淺色系地毯

白色、淺色系地毯雖然可以讓居家空間看起來更加明亮，但它的照顧成本卻相當高，你可能要定期吸塵、送洗，如果家中有養寵物或小孩的人就得花更多心思維護清潔，因此忙碌的職場人可以思考，自己是不是真的有這個耐心去維護呢？

最容易後悔傢俱擺設5：深色系地板

喜歡工業風或日系木質地板的人，應該都會傾向選擇深色作為地板色，雖然看起來沈穩，但實際上深色系地板對於灰塵可說是顯露無遺，如果職場人無法常常打掃家裡，就要考量這個問題，不然家裡地板會看起來髒髒的。

最容易後悔傢俱擺設6：開放式陳架

看過歐美往紅House Tour影片的人，肯定都看過這種開放式陳架，它的便利性在於收取物方便，不需開關隔層，最常被用於客廳及廚房空間的設計上，但如果你是不擅長收納，或是本身杯盤器皿、雜物就比較多的人，可能就要考量它的美觀性，擺不好可是會讓家裡看起來凌亂不堪。另外，也要考慮開放式陳架容易積灰塵，或是物件不小心掉落的安全性，如果想要走這風格的人可以考慮是否改選透明玻璃櫥櫃作替代。

最容易後悔傢俱擺設7：過多的植栽

現今生活講究儀式感，有越來越多人選擇在家中種植花卉植物，一來可為空間增添生命感，二來是比起動物，花卉植物更容易照顧，更適合忙碌的上班族，雖然具有美觀作用，但植栽無法避免的是容易吸引蚊蟲，所以當家中沒有戶外陽台時，我們得考量要把植栽放置哪裡？如果不能接受蚊蟲，可選擇人造植物替代。

以上7個常見最容易後悔傢俱擺設，各位職場人的家中有幾項呢？還有哪些是你覺得買了最後悔，或者最不實用的傢俱擺設，歡迎追蹤職場人Instagram留言分享哦！

Source：insider

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