人生整理新魔法！「幹捨離」4大事項　人情壓力、同事聚餐都該有界線

文／職場人

職場人應該都聽過風靡已久的「斷捨離」，但整理術其實不是只有把空間整理乾淨而已，它的最終精髓在於心靈上對捨離的豁達，而斷捨離也不僅限於居家環境，更要進一步提升到人生的各個層面，今日編輯要來分享最新人生整理魔法「幹捨離」法則，你該執行捨離的還有這4大類事項：

整理人生「幹捨離」法則1：事物

▲整理人生「幹捨離」（圖／pixabay，下同）



心靈上的空洞其實多來自不必要的比較、貪心，第1個應該執行幹捨離的事項為「事物」，請職場人先捫心自問，列下某件事物是讓你心動還是心煩？懂得心煩就不投入「在乎成本」，比如別人怎麼看待我、擁有令人稱羨的身材、學習成功人士當晨型人等。有趣的是，每個人想要幹捨離的事項都不相同，一一列下來且不要因此感到抱歉，你將會省下更多時間、心力及金錢。

整理人生「幹捨離」法則2：工作

職場人在工作上難免會遇到一些討厭的事，而這件事通常會連帶阻礙著我們的工作效率、工作心情，甚至休假了也揮之不去，這就是因為我們沒有好好進行捨離。第2個應該執行幹捨離的事項即是「工作」，像是不必要的會議、紙本流程，或者同事和主管的人情壓力、情緒勒索，請記住你只需要在乎自己能掌控的事，無法控制的就別給予理會，先做好捨離才能在工作上不被綁手綁腳。

整理人生「幹捨離」法則3：朋友及陌生人

延伸上述有提及到的人情壓力，除了公司的人情之外，你是否也常因為朋友的一句話或一個邀約而感到內心糾結呢？第3個應該執行幹捨離的事項為「朋友、點頭之交、陌生人」，如果想要避免這群人惹你心煩，你得知道「設立界線」的重要性。

例如：朋友約吃飯但你不想出席，此時你就該堅定立場，不需想盡各種理由或監控自己的社群媒體擔心露餡，而是坦然地實話實說，朋友可知道實情，你也可獲得解放，而不是在編謊、擔心說謊露餡、因為說謊而愧疚這之間感到痛苦。（日常的壞情緒就是這樣累積而來的）

整理人生「幹捨離」法則4：家人和親戚

不只有同事和朋友會人情綁架，親戚和家人也常常是人情與情緒的施壓來源，第4個應該執行幹捨離的事項是最親近的「家人與親戚」，雖然我們很難完全不放入在乎成本，但我們可以控制放入的多寡。

職場人是否也遇過親戚、家人因政治或宗教立場不同而吵架的情境呢？又或者，出於義務和罪悪感的影響，常讓你做出違背意願的事？例如：規定整家族一起行動、被迫聽陳年往事、被逼過節習俗或家族傳統等。制定個人原則，別再拐彎抹角消耗彼此，學著不再因為羞愧感而感到疏離或孤單。

上述只是簡單列出人生中除了生活環境之外，還有其它需要捨離的東西有哪些，實際設定「在乎成本」預算表、「讓你一點也不愧疚」的處事技巧可參考《管他去死是人生最大的自由：活出理想人生的身心靈清理法則》一書，我們常逼著自己做一些不開心的事，原因多半是：我們認定自己有義務去做，但其實我們只是怕傷害別人的感受或怕當壞人，學著幹捨離這些事項，你會留給自己更多的自由與空間。

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