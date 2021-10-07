疫情解封卻患上「穴居症候群」　7徵兆接近人群反而感到焦慮

文／職場人

隨著疫情情況又再度不穩，職場人內心也感到極度不安嗎？害怕又得居家隔離、實施WFH......？雖然我們都害怕被困在家中，但其實在解封時，內心仍有說不上來的煩悶感，不知道是擔心疫情再度失控，還是太久沒有與人相處而感到尷尬，也許你已經有了「穴居症候群」的前兆，快來看看什麼是「穴居症候群」吧！

#什麼是「穴居症候群」？

▲「穴居症候群」的前兆（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）



「穴居症候群」源於德國「Cave Syndrome」一詞，在疫情肆虐全球的情況下，人們可能面臨長時間居家隔離，或者為了防疫而實施居家工作WFH，日常出門也戰戰兢兢地與人保持相處距離，長時間如此導致人們回到社會後反而不習慣了，突然不知道如何與人相處，又或者仍處於疫情的陰影之下，不敢與人靠得太近、不敢鬆懈，反而落入了焦慮、害怕的感受。

#你也有「穴居症候群」前兆嗎？

穴居症候群前兆1：即使解封，出門仍感到害怕？

穴居症候群前兆2：出門還是不敢與人群靠得太近？

穴居症候群前兆3：太久沒進公司，覺得和同事變得陌生了？

穴居症候群前兆4：太久沒見到朋友，突然不知道講什麼？

穴居症候群前兆5：久違的出門了，卻沒有真的感到開心？

穴居症候群前兆6：出門令你感到麻煩、困擾？

穴居症候群前兆7：待在家使你感到更安心？

#改善「穴居症候群」方法

改善「穴居症候群」方法1：正視自己內心的情緒

上述7個問題，主要是幫助大家思考自己是不是也有類似的情緒與感受，可是卻被你忽略了呢？先正視自己內心的想法，才能釐清生活不快樂的來源哦！

改善「穴居症候群」方法2：給自己一個緩衝的時間與空間

如果你也有上述相似的情緒，代表你可能也有「穴居症候群」前兆，試著給自己一點緩衝的時間與空間吧！想想我們一開始被迫居家隔離、WFH時，也是很不適應，但隨著時間人們會慢慢找到自己的步調，所以不必急著回歸社會、群體生活。

改善「穴居症候群」方法3：不想赴約就勇敢拒絕

解封後，久違不見的朋友不斷發出邀約，雖然想與他們相見歡，但內心又有一股說不上來的鬱悶感？其實人一旦有猶豫，就代表內心不是完全想要去執行，如果不想赴約就拒絕吧，不必急於一時而讓自己陷入更多焦慮。

改善「穴居症候群」方法4：謹慎是一件好事

延伸上段，當你因為擔心而拒絕邀約時，可能會得到「你想太多了吧」、「沒這麼嚴重吧」等回應，甚至使你陷入進退兩難，但我們都忘記了「謹慎」其實是一件好事，我們考量到自身與他的安全，也評估疫情現況不完全樂觀，既然心裡有這個想法，謹慎本身也不是壞事，那麼我們為何要妥協呢？

以上關於「穴居症候群」你有什麼想法呢？歡迎加入職場人社團聊聊哦！

Source：berkeley、hellobetter

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