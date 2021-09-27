10位男星古裝比時裝更帥更霸氣　陳曉、肖戰大寫「仙氣」在臉上

文／妞新聞

陸劇中有許多種類的帥哥，最吸引人的莫過於仙氣飄飄的古裝造型了，特別是古裝男生大多都以長髮露額頭為主，超級考驗五官！這次要來盤點10位古裝比時裝更帥的美男，原本就很帥的人穿上古裝更是不得了，把所有優點都呈現出來，就像從書中走出來的翩翩公子啊！

1.任嘉倫

▲任嘉倫的兩部超級代表作《大唐榮耀》與《錦衣之下》都是古裝劇。（圖／電視劇大唐榮耀、錦衣之下電視劇@微博）



任嘉倫的兩部超級代表作《大唐榮耀》與《錦衣之下》都是古裝劇，不管是廣平王李俶還是陸繹，帥度都超高，任嘉倫的臉很小，梳古裝頭露出美人尖，整個霸氣外洩，一個眼神就能殺死對方的感覺，時裝造型有瀏海的他比較偏向可愛雅痞風，但是一穿上古裝氣場全開！

2.馮紹峰

▲馮紹峰也是大家公認古裝比時裝好看的男演員（圖／（上）蘭陵王電視劇官方專頁、（下）知否知否應是綠肥紅瘦官微@微博）



馮紹峰也是大家公認古裝比時裝好看的男演員，從《美人心計》、《宮鎖心玉》、《蘭陵王》到《知否知否應是綠肥紅瘦》，古裝造型真的把大家迷得神魂顛倒，馮紹峰也有美人尖，梳古裝頭反而讓深邃的五官更突出，感覺也有點減齡的效果呢！

3.霍建華

▲霍建華網友公認古裝造型更帥（圖／（上）電視劇花千骨、（下）電視劇如懿傳@微博）



霍建華也是網友公認古裝造型更帥的男演員，在《仙劍奇俠傳三》、《傾世皇妃》、《笑傲江湖》、《花千骨》、《如懿傳》中都是古裝造型，霍建華本身就長得帥，古裝造型更是加上了一抹仙氣，而且霍建華連頭型都很好看，清裝造型也完全hold得住！

4.胡歌

▲胡歌演過很多古裝劇。（圖／豆瓣、（下）琅琊榜＠微博）



胡歌也是演很多古裝劇的人，從《仙劍奇俠傳》系列、《天外飛仙》、《射鵰英雄傳》、《神話》到《琅琊榜》，每一部都是仙氣飄飄，胡歌也有美人尖，在古裝造型中不管有沒有瀏海，都自帶仙氣感，真的是名副其實的古裝美男！

5.羅雲熙

▲羅雲熙在《香蜜沉沉燼如霜》中潤玉的古裝造型驚艷大家。（圖／（上）電視劇香蜜沉沉燼如霜、（下）皓衣行官微＠微博）

羅雲熙在《香蜜沉沉燼如霜》中潤玉的古裝造型可以說是驚艷大家，原來他這麼適合古裝，羅雲熙真的非常瘦，臉上沒有什麼肉，但穿上古裝後反倒有種仙氣感，超級適合仙俠劇，在《皓衣行》中的白衣造型也很好看，期待羅雲熙再次給大家驚喜！

6.張哲瀚

▲張哲瀚因為在《山河令》中飾演周子舒而大爆紅（圖／山河令官微＠微博）



張哲瀚因為在《山河令》中飾演周子舒而大爆紅，大家才發現原來他這麼適合古裝，他在《神鵰俠侶》、《班淑傳奇》、《如意芳霏》、《芸汐傳》中也都是古裝造型，不過《山河令》中的造型真的幫他加分太多，帥氣跟柔美感兼具，超級圈粉啊！

7.龔俊

▲龔俊也是因為《山河令》終於熬出頭（圖／山河令官微＠微博）

龔俊也是因為《山河令》終於熬出頭，他之前演過的劇以現代劇居多，其實龔俊時裝造型也很帥，不過他真的把《山河令》的溫客行演得太好，仙氣中帶一絲邪氣，邪魅一笑的畫面太好看，希望龔俊多演古裝劇啦！

8.肖戰

▲肖戰穿上古裝仙氣翻倍（圖／（上）陳情令官微、（下）玉骨遙官微＠微博）



肖戰也演過不少古裝劇，《哦！我的皇帝陛下》、《斗破蒼穹》、《陳情令》、《慶餘年》、《狼殿下》、《斗羅大陸》等，肖戰本身就是個帥哥，穿時裝是美少年，穿上古裝仙氣翻倍，《陳情令》中的魏無羨也是圈粉無數，長髮加點碎髮簡直比女生還美！肖戰的待播陸劇《玉骨遙》近期也釋出劇照，是一身超美的淡紫色造型。

9.許凱

▲許凱也演過不少古裝劇（圖／（上）延禧攻略、（下）電視劇千古玦塵＠微博）

許凱因為《延禧攻略》中飾演深情的富察傅恆而爆紅，許凱也演過不少古裝劇《招搖》、《從前有座靈劍山》、《天舞紀》、《驪歌行》、《千古玦塵》等，許凱的臉非常小，但是身高又很高，穿古裝露出整張臉反而整體比例看起來更和諧！

10.陳曉

▲陳曉的代表作也都以古裝居多（圖／電視劇夢華錄＠微博）



陳曉也是網友公認古裝更帥的男演員，陳曉的代表作也都以古裝居多《陸貞傳奇》、《神鵰俠侶》、《獨孤皇后》等都是高話題陸劇，陳曉的古裝也是充滿霸氣，整個五官都更突出，他還有一部跟劉亦菲合作的《夢華錄》待播中，大家可以期待一下啦！

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