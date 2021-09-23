文／妞新聞

有原作粉基本盤＋自帶話題熱度…近年的韓國戲劇圈儼然已經變成「WEBTOON漫改劇」的天下（笑）！《奶酪陷阱》、《我的ID是江南美人》、《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》、《女神降臨》…都成功創下比許多原創劇更高的人氣，高還原度的「漫撕選角」也成為討論焦點…

真人版已成經典

但原作靈魂人物居然是他們！？

▲今年度的話題漫改劇《我的室友是九尾狐》。（圖／愛奇藝國際站）

▲《無法抗拒的他》宋江、韓素希這對CP一直擁有超高討論。（圖／naver）

▲《柔美的細胞小將》即將開播。（圖／naver）

千挑萬選出演真人版的演員們，高顏值加上完美詮釋能力，不只讓原作粉絲大呼滿意，也反過來圈到無數劇迷回頭補完原版作品，今年度的話題漫改劇《我的室友是九尾狐》、前陣子播出大結局的《無法抗拒的他》以及即將開播的《柔美的細胞小將》的演員陣容也引爆熱議，不過其中居然只有一位女主角是「原作漫畫PICK」！？快看看作家親口透露的原作女主角原型是哪位藝人？

2021漫改韓劇女主原型1.《我的室友是九尾狐》

▲惠利。（圖／愛奇藝國際站）

▲惠利。（圖／naver）

▲《心驚膽顫的同居》漫畫出現與惠利相似的人設。（圖／naver）

今年5月播出的奇幻韓劇《我的室友是九尾狐》中，韓國Girl's Day出身女星惠利零偶包詮釋出開朗的母胎SOLO大學生「李潭」，與999歲的九尾狐大談「高甜人怪戀」。

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回頭看《心驚膽顫的同居》漫畫的話就會發現：「疑？怎麼跟惠利長得一模一樣？」其實導演就透露過，作家直接承認「在畫的時候常想起惠利」，成為今年唯一原型＋選角同一人的作品（笑）。

2021漫改韓劇女主原型2.《無法抗拒的他》

▲韓素希（圖／naver）

▲韓素希（圖／naver）

▲漫畫版的劉娜比（圖／naver）

上演19禁超精彩推拉感情戲的《無法抗拒的他》，劇中韓素希（韓韶禧）飾演的劉娜比清純形象深植劇迷的心，他與宋江（宋康）的精彩互動又甜又虐，堪稱年輕世代（？）修羅場的經典之一。

▲少女時代太妍。（圖／idolinews，下同）

雖然髮型＋穿搭都與同名原作中的娜比複製貼上，作家卻透露在創作漫畫女主角色時，靈感居然來自大勢女團的這位人氣成員！？他表示在外型設定上，有參考「少女時代太妍」勾勒，仔細一看真的有像呢～

2021漫改韓劇女主原型3.《柔美的細胞小將》

▲即將開播的《柔美的細胞小將》真人版找上「金高銀」詮釋（圖／insight，下同）

因為題材療癒、創意十足，《柔美的細胞小將》原作粉絲超多！真人版找上「金高銀」詮釋平凡OL女主角柔美，他也為戲換髮成「厚劉海鮑伯頭」（只差沒染金），為了愛情跌跌撞撞，超有共鳴的人物設定，加上身體裡的擬人化的細胞小劇場，妞妞們快追起來～

▲《柔美的細胞小將》的人物外型是以AOA出身的草娥為靈感（圖／insight）

不過女主角原型也是一位大家意想不到的藝人（笑）！作家接受採訪首度透露：「人物外型是以AOA出身的草娥為靈感」，看來是參考金髮時期的草娥模樣畫的，比對一下真的跟原作版的柔美神似度超高，引爆網友的激烈討論。

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