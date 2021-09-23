2021下半年9款無線耳機！小米2千有找、SAMSUNG夢幻紫絕對必收

文／妞新聞

繼上次介紹2021上半年耳機後，這次手機小姐要推薦下半年新登場的無線耳機！眾多新款中，最吸引少女目光的就是ANKER Soundcore Life Q30、三星Galaxy Buds2與飛利浦TAT4556，櫻花粉、夢幻紫造型絕對必收啊！

2021無線耳機1.Redmi Buds 3 Pro

▲Redmi Buds 3 Pro，建議售價NT$1,595元（圖／小米）



小米無線耳機「Redmi Buds 3 Pro」推出冰晶灰、曜石黑2色，防水防塵等級為IP4X，搭載9 mm複合振膜音圈，帶來細膩的高低音。支援混合式主動降噪，共有深度（最高達35dB）、均衡、輕度3種降噪模式，還有「雙重通透模式」可使用，戴耳機時若需交談，更可開啟「人聲增強」功能。搭配充電盒可使用28小時，支援QI無線充電，充電10分鐘可續航3小時。

2021無線耳機2.Soundcore Life A1

▲Soundcore Life A1，建議售價NT$1,680元。（圖／anker）

由ANKER旗下品牌「Soundcore聲闊」推出的「Life A1」售價2千有找，主打高CP值，採用Soundcore聲闊獨家調音技術與8mm動態驅動單體，有標準模式、Bass Booster、人聲增強3種聆聽模式（按壓耳機三下即可切換）。防塵防水等級為IPX7，續航力達9小時，搭配充電盒的聆聽時間長達35小時，支援快充（充電10分鐘可續航1.5小時）與Qi無線充電！

2021無線耳機3.Soundcore Life P3

▲Soundcore Life P3。建議售價NT$2,980元。（圖／anker）

Soundcore Life P3共有星空黑、深海藍、晨曦白、晚霞橘、月光藍5色，主打「混合式主動降噪」，以獨家音頻響應技術帶來細緻的音樂體驗，可搭配App客製專屬的降噪模式（例如交通、室內、戶外等），還有「遊戲模式」與「助眠」2大新功能。續航力部分，搭配充電盒最長可使用35小時，支援Qi無線充電。

2021無線耳機4.Soundcore Life Q30

▲Soundcore Life Q30，建議售價NT$2,990元。（圖／anker）

喜歡耳罩式耳機的少女心妞妞們，必pick SoundcoreLife Q30，櫻花粉夢幻又浪漫！「Life Q30」以使用記憶海綿材質的耳罩打造舒適配戴體驗，採雙40mm驅動單體、Advanced Hybrid 進階混合式主動降噪設計，支援通透模式，並可搭配專屬App客製個人化降噪模式。電池部分，續航力達40小時（開啟降噪模式前提），充飽電僅需2小時。

2021無線耳機5.EDIFIER Uni-Buds真無線藍牙耳機

▲EDIFIER Uni-Buds真無線藍牙耳機，建議售價NT$2,990元（圖／edifier）

由EDIFIER推出的「Uni-Buds」共有雲岩白、暮藍、綠3款顏色，主打高顏值、高CP值與高音質。採高通晶片對音訊解碼技術、支援aptX音質與CVC8.0通話降噪，以提供細緻的音樂體驗。防塵防水等級為IP65，滿電狀態下可連續聆聽8小時，搭配充電盒可使用24小時！

2021無線耳機6.1MORE ColorBuds 2時尚豆

▲1MORE ColorBuds 2時尚豆，建議售價NT$3,290元。（圖／1more）

1MORE ColorBuds 2推出晨曦金、寒霜白與曜夜黑3色，耳機會隨著光線折射，展現不同光芒。（像貓眼一樣）採藍牙5.2、石墨烯動圈單元搭配雙磁路設計，並由葛萊美錄音大師Luca Bignardi進行專業調音，實現細緻的高低音音樂表現。支援通話降噪、環境音通透模式與舒適降噪，續航力為8小時，搭配充電盒可達24小時，支援快充（充電15分可聆聽2小時）。

2021無線耳機7.SAMSUNG Galaxy Buds2

▲SAMSUNG Galaxy Buds2，建議售價NT$4,990元。（圖／samsung）

Galaxy Buds 2共推石墨黑、橄欖綠、薰衣草紫與幻影白4色，其中黑、綠、紫3款採可愛的撞色設計！耳機支援主動式降噪，內建Earbud耳機適配測試功能，會針對使用者配戴不同耳塞，藉此偵測聲音氣密性。聆聽時間最高達20小時（搭配充電盒），支援Qi閃充與進階跨裝置連線，充電5分鐘可連續聆聽1小時。

2021無線耳機8.飛利浦TAT4556

▲飛利浦TAT4556，建議售價NT$4,990元。（圖／philips）

飛利浦（Philips）與韓國女團STAYC聯名推無線耳機「TAT4556」，共有時尚黑、純淨白、清新綠、輕甜紫4色，造型繽紛粉嫩。「TAT4556」搭載Hybrid ANC主動式噪音消除技術、雙降噪麥克風，防潑水等級為IPX4。續航力部分，搭配充電盒的聆聽時間達29小時。

2021無線耳機9.Bang & Olufsen Beoplay EQ

▲Bang & Olufsen Beoplay EQ，建議售價NT$13,990元（圖／Bang & Olufsen）

丹麥精品耳機品牌「Bang & Olufsen」推出「Beoplay EQ」共有尊爵黑、香檳金2色，採自我調整主動降噪技術與定向波束形成技術，配有ANC DSP主動降噪數位信號處理晶片與6個麥克風，帶來細緻的聆聽體驗與清晰的通話品質。續航力部分，可連續聆聽6.5小時（在開啟降噪模式的前提下），支援快充，充電20分鐘可續航2小時。

距離2021年結束還有幾個月的時間，之後手機小姐會陸續加入下半年登場的耳機新成員，考慮入手的妞妞可以參考看看！

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