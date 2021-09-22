8位明星「爆紅卻後繼無力」　歐陽娜娜爭議大、沈月交不出新代表作

文／妞新聞

有許多明星一出道即顛峰，或是默默無聞多年憑藉一部作品終於大爆紅，但卻無法熱度延續乘勝追擊，交出讓人滿意的作品，導致熱度漸漸消退，其實這些明星當初能紅就有一定的實力，只希望他們找到最適合自己的道路，再次驚豔大家！

1.吳謹言

▲吳謹言於2016年演藝之路才大開（圖／吳謹言＠微博）



吳謹言2012年就出道，早期演過許多劇的配角，直到2016年認識于正轉到旗下後，演藝之路才大開，2018年更因為《延禧攻略》的魏瓔珞而大爆紅，一瞬間大家都認識名叫「吳謹言」的女孩，後續作品《皓鑭傳》成效卻不如預期，演技也備受質疑，現代劇《你是我的答案》、《幸福還會來敲門》更是慘不忍睹，大家開始質疑《延禧攻略》是否只是一個巧合？連續多部劇口碑都不太好，不過吳謹言資源還是很不錯，也有許多待播劇，特別是與秦嵐合作的《傳家》和與許凱合作的《尚食》，還是很讓人期待的，希望可以看到全新的吳謹言！

2.沈月

▲沈月2017年出道就遇上《致我們單純的小美好》，因為陳小希一角而爆紅（圖／沈月＠微博）



沈月2017年出道就遇上《致我們單純的小美好》，因為陳小希一角而爆紅，一路開啟女主角之路，隔年在新版《流星花園》飾演董杉菜，但因為劇情關係評價並不好，後來出演陸劇版《七月與安生》被嫌演技撐不起角色，《我好喜歡你》和《我親愛的小潔癖》分別搭檔言承旭和劉以豪，但兩部甜劇口碑也都不太好，完全交不出新的代表作，有些是劇本問題，有些是演技問題，還好最近《機智的上半場》口碑還行，不像以往的劇被群嘈，沈月果然和校園劇有不解之緣，或許這就是她目前最適合的戲路了！

3.張天愛

▲張天愛演技實力得到肯定（圖／Crystal張天愛＠微博）

張天愛2012年正式出道，2014年憑藉陸劇《二炮手》拿下最佳女配角獎，演技實力得到肯定，2015年就遇上《太子妃升職記》以張芃芃一角大爆紅，立刻就出演電影《從你的全世界路過》更是大賣座，不過後來幾部電影口碑不是太理想，陸劇反應也是平平，雖然都是和人氣男星合作，但熱度明顯大不如前，近期的《我的漂亮朋友》評價也不太好，不過張天愛還有多部待播作品，加上演技在線，相信只要作品好還是會很厲害的！

4.盛一倫

▲盛一倫也是出道即巔峰（圖／盛一倫＠微博）

盛一倫也是出道即巔峰，2015年以《太子妃升職記》大爆紅，隨即搭檔迪麗熱巴出演《漂亮的李慧珍》，但這部劇的他演技被嫌到爆，《上古情歌》評價也不好，不過與馬思純搭檔的《將軍在上》口碑還不錯，演技時好時壞是他最大的隱憂，近幾年作品也不多，不過盛一倫本人也有意識到問題，在綜藝節目上他也表示「自己已經涼透了，有勇氣面對一切」、「無論我有沒有天賦，我都會認真且執著的去嘗試，哪怕一萬次嘗試只有一次成功。」相信等盛一倫想通後，會讓大家看到他全新的模樣。

5.歐陽娜娜

▲歐陽娜娜爭議很多（圖／歐陽娜娜Nana＠微博）



歐陽娜娜雖然爭議很多，但不可否認的是憑藉著自身的音樂天賦，大提琴天才少女橫空出世，音樂實力配上清秀外貌，加上出身演藝世家讓她得到許多關注，起初是靠生活影片而得到許多少女追捧，後來正式開始演戲，在《北京愛情故事》中青澀的表現頗受好評，幾部電影配角也都還行，但2016年歐陽娜娜出演《是！尚先生》演技問題暴露，天真的少女被演成浮誇又吵鬧的人，2020年的《北靈少年誌之大主宰》評價也不太好，不過歐陽娜娜還年輕，只專注在音樂發展也沒有問題的！

6.王雙

▲王雙演出《奈何BOSS要娶我》而人氣爆升（圖／王雙Shuang＠微博）



王雙2012年就出道，開始出演許多劇的配角，在她演了13部劇之後，終於遇到《奈何BOSS要娶我》而人氣爆升，不過紅了以後她的資源還是不多，最近一部劇就是《奈何BOSS要娶我》第二季，但第二季人氣卻大不如前，後續也沒有新的劇，目前只有兩部待播劇，連作品都沒有跟同劇爆紅的徐開騁完全是天壤之別啊！

7.于朦朧

▲于朦朧在2015年在《太子妃升職記》中飾演九王人氣也是大飆升（圖／于朦朧＠微博）



于朦朧2013年參加歌唱節目，最終獲得《快樂男聲2013》北京唱區冠軍，全國第10名正式出道，2015年在《太子妃升職記》中飾演九王人氣也是大飆升，後續在《三生三世十里桃花》飾演白真，以美男子形象廣為人知，後續的陸劇卻反應平平，特別是在《兩世歡》中的演技被質疑，劇的資源也明顯變少，2021年也只有一部單元劇，從原本的美男到現在的木頭男，真的需要好好加油啊！

8.張哲瀚

▲張哲瀚舊照被翻出的事件被封殺。（圖／張哲瀚瘋子＠微博）



張哲瀚2010年就出道，一路演過非常多陸劇，一步步累積人氣，隨著《芸汐傳》、《如意芳霏》、《山河令》三部劇的連續熱播，更是直接人氣飆到最高點，就在大家等待張哲瀚給我們更多驚喜的時候，卻發生了舊照被翻出的事件，因為認為是親日的舉動，直接被官方封殺，成為最可惜的爆紅明星。

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