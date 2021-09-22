fb ig video ETtoday search mobile

8位明星「爆紅卻後繼無力」　歐陽娜娜爭議大、沈月交不出新代表作

>

文／妞新聞

有許多明星一出道即顛峰，或是默默無聞多年憑藉一部作品終於大爆紅，但卻無法熱度延續乘勝追擊，交出讓人滿意的作品，導致熱度漸漸消退，其實這些明星當初能紅就有一定的實力，只希望他們找到最適合自己的道路，再次驚豔大家！

1.吳謹言

▲吳謹言於2016年演藝之路才大開（圖／吳謹言＠微博）

吳謹言2012年就出道，早期演過許多劇的配角，直到2016年認識于正轉到旗下後，演藝之路才大開，2018年更因為《延禧攻略》的魏瓔珞而大爆紅，一瞬間大家都認識名叫「吳謹言」的女孩，後續作品《皓鑭傳》成效卻不如預期，演技也備受質疑，現代劇《你是我的答案》、《幸福還會來敲門》更是慘不忍睹，大家開始質疑《延禧攻略》是否只是一個巧合？連續多部劇口碑都不太好，不過吳謹言資源還是很不錯，也有許多待播劇，特別是與秦嵐合作的《傳家》和與許凱合作的《尚食》，還是很讓人期待的，希望可以看到全新的吳謹言！

2.沈月

▲沈月2017年出道就遇上《致我們單純的小美好》，因為陳小希一角而爆紅（圖／沈月＠微博）

沈月2017年出道就遇上《致我們單純的小美好》，因為陳小希一角而爆紅，一路開啟女主角之路，隔年在新版《流星花園》飾演董杉菜，但因為劇情關係評價並不好，後來出演陸劇版《七月與安生》被嫌演技撐不起角色，《我好喜歡你》和《我親愛的小潔癖》分別搭檔言承旭和劉以豪，但兩部甜劇口碑也都不太好，完全交不出新的代表作，有些是劇本問題，有些是演技問題，還好最近《機智的上半場》口碑還行，不像以往的劇被群嘈，沈月果然和校園劇有不解之緣，或許這就是她目前最適合的戲路了！

3.張天愛

▲張天愛演技實力得到肯定（圖／Crystal張天愛＠微博）

張天愛2012年正式出道，2014年憑藉陸劇《二炮手》拿下最佳女配角獎，演技實力得到肯定，2015年就遇上《太子妃升職記》以張芃芃一角大爆紅，立刻就出演電影《從你的全世界路過》更是大賣座，不過後來幾部電影口碑不是太理想，陸劇反應也是平平，雖然都是和人氣男星合作，但熱度明顯大不如前，近期的《我的漂亮朋友》評價也不太好，不過張天愛還有多部待播作品，加上演技在線，相信只要作品好還是會很厲害的！

4.盛一倫

▲盛一倫也是出道即巔峰（圖／盛一倫＠微博）

盛一倫也是出道即巔峰，2015年以《太子妃升職記》大爆紅，隨即搭檔迪麗熱巴出演《漂亮的李慧珍》，但這部劇的他演技被嫌到爆，《上古情歌》評價也不好，不過與馬思純搭檔的《將軍在上》口碑還不錯，演技時好時壞是他最大的隱憂，近幾年作品也不多，不過盛一倫本人也有意識到問題，在綜藝節目上他也表示「自己已經涼透了，有勇氣面對一切」、「無論我有沒有天賦，我都會認真且執著的去嘗試，哪怕一萬次嘗試只有一次成功。」相信等盛一倫想通後，會讓大家看到他全新的模樣。

5.歐陽娜娜

▲歐陽娜娜爭議很多（圖／歐陽娜娜Nana＠微博）

歐陽娜娜雖然爭議很多，但不可否認的是憑藉著自身的音樂天賦，大提琴天才少女橫空出世，音樂實力配上清秀外貌，加上出身演藝世家讓她得到許多關注，起初是靠生活影片而得到許多少女追捧，後來正式開始演戲，在《北京愛情故事》中青澀的表現頗受好評，幾部電影配角也都還行，但2016年歐陽娜娜出演《是！尚先生》演技問題暴露，天真的少女被演成浮誇又吵鬧的人，2020年的《北靈少年誌之大主宰》評價也不太好，不過歐陽娜娜還年輕，只專注在音樂發展也沒有問題的！

6.王雙

▲王雙演出《奈何BOSS要娶我》而人氣爆升（圖／王雙Shuang＠微博）

王雙2012年就出道，開始出演許多劇的配角，在她演了13部劇之後，終於遇到《奈何BOSS要娶我》而人氣爆升，不過紅了以後她的資源還是不多，最近一部劇就是《奈何BOSS要娶我》第二季，但第二季人氣卻大不如前，後續也沒有新的劇，目前只有兩部待播劇，連作品都沒有跟同劇爆紅的徐開騁完全是天壤之別啊！

7.于朦朧

▲于朦朧在2015年在《太子妃升職記》中飾演九王人氣也是大飆升（圖／于朦朧＠微博）

于朦朧2013年參加歌唱節目，最終獲得《快樂男聲2013》北京唱區冠軍，全國第10名正式出道，2015年在《太子妃升職記》中飾演九王人氣也是大飆升，後續在《三生三世十里桃花》飾演白真，以美男子形象廣為人知，後續的陸劇卻反應平平，特別是在《兩世歡》中的演技被質疑，劇的資源也明顯變少，2021年也只有一部單元劇，從原本的美男到現在的木頭男，真的需要好好加油啊！

8.張哲瀚

▲張哲瀚舊照被翻出的事件被封殺。（圖／張哲瀚瘋子＠微博）

張哲瀚2010年就出道，一路演過非常多陸劇，一步步累積人氣，隨著《芸汐傳》、《如意芳霏》、《山河令》三部劇的連續熱播，更是直接人氣飆到最高點，就在大家等待張哲瀚給我們更多驚喜的時候，卻發生了舊照被翻出的事件，因為認為是親日的舉動，直接被官方封殺，成為最可惜的爆紅明星。

【延伸閱讀】

空有顏值演技不行！「演技差」8位陸劇男星，網友吐槽：廣告看板來演戲

7部「選角引爭議」陸劇！《天龍八部》楊祐寧、白澍被群嘈，《三生三世》演技逆轉負評

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, 陸劇, 爆紅, 明星

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

「3星座男」交往前後態度差很大！水瓶只顧自己、冠軍就愛征服感

「3星座男」交往前後態度差很大！水瓶只顧自己、冠軍就愛征服感

麥當勞「暗黑臭豆腐堡」新品逆天！加一餡料網崩潰：真香了

麥當勞「暗黑臭豆腐堡」新品逆天！加一餡料網崩潰：真香了

頭髮掉不停？小心5個「洗頭壞習慣」　最後一項超多女生都做過

頭髮掉不停？小心5個「洗頭壞習慣」　最後一項超多女生都做過

Angelababy撞衫Jisoo網戰翻！「人間DIOR」尬纖腰…轉身她贏了 孫芸芸搶拎「15年Chloé包」走太前面！　腳藏亮點釣出大咖女星回應 玄彬拍廣告也能隔空放閃孫藝珍　露「抬頭紋」照樣帥暈粉絲 營養師曝「身體3症狀」代表你吃太鹹，黃瓜和醬瓜鈉含量竟差500倍！ 星巴克「連續10天」買一送一終於來啦！　9／27前限定11款喝起來 39歲孫藝珍膚況根本是少女　3招秘訣緊緻毛孔＋瘦小臉快學 把擔憂寫下來！「4個方法」讓你遠離焦慮、戒掉你的窮擔心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面