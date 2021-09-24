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10位男星穿古裝「拉低顏值」　楊祐寧、金瀚網狂吐槽拜託慎選造型

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文／妞新聞

上次寫過10位陸劇古裝美男，古裝真的非常考驗臉型及五官，女星還能靠化妝和裝飾品，男星真的是只能靠顏值消化，這次要來整理明明時裝好看，但古裝造型總是哪裡怪怪，顏值被拉低的男星們，只能說他們一定要慎選劇本啊！

1.金瀚

▲因為《君九齡》被群嘈的金瀚。（圖／電視劇君九齡官微＠微博）

最近因為《君九齡》被群嘈的金瀚，就是超級不適合古裝的例子，金瀚時裝的時候也算個帥哥，因為小眼睛還有一點韓國歐爸的感覺，但是古裝總是會將他的眼睛拉得更小，而且額頭完全露出來，整個人五官顯得很平淡無神，不管是《錦繡未央》或《楚喬傳》的造型都差強人意，在一票男星之中很容易被淹沒。

▲《鶴唳華亭》金瀚的官帽造型（圖／豆瓣）

在《鶴唳華亭》中有官帽遮住額頭相對就好非常多，《君九齡》裡的辮子真的讓他的造型雪上加霜，不過朱瓚這個角色非常深情，就看能不能用演技逆轉一波啦！

2.楊祐寧

▲楊祐寧（圖／電視劇上陽賦＠微博）

▲楊祐寧在新版《天龍八部》的造型被狂吐槽（圖／電視劇天龍八部＠微博）

在台灣演過許多電影及偶像劇的楊祐寧，一直以來都是陽光型男，近期兩部《上陽賦》和《天龍八部》的造型都被不少網友吐槽，其實楊祐寧時裝是成熟男人味，不過古裝扮公子哥就有點違和，演喬峰又顯得不夠粗獷，加上臉型長，高額頭的人扮古裝真的很吃虧！

3.李治廷

▲李治廷（圖／武媚娘傳奇＠微博）

多國混血的李治廷，深邃的五官整個人非常有陽光感，絕對稱得上帥哥，不過《武媚娘傳奇》和《白髮》中德古裝造型就將他的臉長暴露無遺，李治廷本人也很幽默地在直播中拿尺量臉的長度，其實只有18公分，表示自己是臉太窄，寬度只有12公分，所以視覺上才讓臉看起來長，其實不演古裝劇還是很帥啦！

4.吳建豪

▲吳建豪在《錦繡未央》中的古裝造型也被群嘈（圖／錦繡未央電視劇＠微博）

大家從小看到大的F4吳建豪，時裝也是型男一枚，不過他在《錦繡未央》中的古裝造型也是被群嘈，主要是他臉的輪廓本身就比較偏外國人，加上頭髮梳得緊眼睛變更小，那搶戲的眉毛和髮型，播出當時話題不斷，還好吳建豪後來沒再接古裝劇了！（應該是有心理陰影了吧）

5.胡一天

▲胡一天（圖／電視劇絕代雙嬌＠微博）

胡一天雖然是大帥哥一枚，不過他的古裝造型也是暴露了臉長的缺點，在《絕代雙驕》中飾演花無缺是他第一次挑戰古裝劇，雖然只看五官還是很帥，但還是有一種違和感，他時裝真的帥得更徹底啦！

6.邢昭林

▲邢昭林以《楚喬傳》月七開始走紅（圖／雙世寵妃＠微博）

邢昭林以《楚喬傳》月七開始走紅，《雙世寵妃》墨連城大爆紅，不過其實跟這兩個角色本身的魅力很有關係，邢昭林的時裝絕對比古裝帥多了！邢昭林的臉型其實不錯，只是因為眼睛不大，有時候頭髮梳太緊，整個人眼睛就會變無神，不過八王爺魅力夠大，連拍三部算是很厲害了！

7.黄天崎

▲黄天崎演過很多古裝劇（圖／豆瓣）

黄天崎8歲就開始拍戲，算是小童星出身，小時候非常可愛也演過很多古裝劇，《錦繡未央》少年拓跋餘和《大唐榮耀》沈安都是他飾演的，不過長大後的他近期在《逢君正當時》中的造型被網友吐槽，他演一個被人陷害的傻少爺，經常呲牙裂嘴大笑，讓人很難直視，還好他還年輕，臉型變化的機會還很大！

8.肖凱中

▲肖凱中古裝造型沒有加到分。（圖／我的寵物少將軍＠微博）

從《創造營2019》出身的肖凱中，偶像造型真的滿酷帥，但在《我的寵物少將軍》中的造型就顯得太瘦，變得很沒有氣場，加上這部劇設定他是一隻貓王子，所以奇怪的表情很多，整個沒幫他加到分啊！

9.佟夢實

▲佟夢實（圖／豆瓣）

佟夢實出演過《青雲志》、《艷骨》、《玄門大師》、《慶餘年》等多部古裝劇，還是《新神鵰俠侶》中的楊過，在《慶餘年》中飾演五竹一直矇著眼睛而引起大家的好奇心，佟夢實的古裝非常吃造型，臉型不錯的他適合把頭髮梳乾淨，多餘的瀏海反而讓他看起來有點呆找不到特色，但整齊的髮型倒是讓人能集中在他的五官上。

10.郭麒麟

▲郭麒麟時裝還是比古裝更討喜一點（圖／電視劇贅婿＠微博）

多才多藝的郭麒麟，雖然本來就不是走美男路線，不過他的時裝還是比古裝更討喜一點，《慶餘年》和《贅婿》中都是靠角色自身的光環，他臉部的線條不夠明顯，在演員群中很容易被弱化，不過好在郭麒麟的演技扛得住，只能說造型不適合，演技絕對要實力碾壓才能讓觀眾心服口服啊！

【延伸閱讀】

10位陸劇古裝美男！古裝比時裝更帥更霸氣，大寫「仙氣」在臉上！

10位陸劇「童星演員」!《以家》三小孩超搶眼，《賀先生》小寶超Q，小戲骨集合！

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 古裝, 陸劇, 男星

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