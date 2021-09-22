「泰迪小熊奶茶杯」萌樣融化你！裝入牛奶、粉紅飲料顏值大增

編輯／Emily 圖／翻攝自小紅書@憨憨小日常、@夏了夏天、@浪味仙真好吃、shopdisney.disney.co.jp

可愛造型杯子總是讓人沒有抵抗力，最近小紅書上就有一款「泰迪小熊奶茶杯」爆紅，瓶身做成小熊造型，配上呆呆五官超級Q，瓶蓋上還有隻扮成月兔的小熊，以及星星吸管蓋，很有中秋氛圍，裝入牛奶、果汁…各種飲料，就像不同毛色的熊熊，實在是太萌了。

「泰迪小熊奶茶杯」由上海天絡行的泰迪珍藏所推出，因為小熊外造型瓶身引發話題，之前的水瓶帶有淺淺的黃，瓶蓋上的小熊、吸管蓋都是桃子主題，很適合夏天。這次的新款配合中秋節，瓶蓋上的小熊換穿白色月兔裝，搭配星星造型吸管蓋真的好可愛，透明瓶身做成雙手聚在胸前的小熊，軟萌模樣讓人秒融化。

吸管、蓋子和背帶都選用嫩嫩的粉紅，背在身上充滿少女感，由於瓶身是透明的，裝入不同飲料就會呈現不同效果，拿來裝奶茶，就像得到一隻淺棕色的泰迪熊，裝入牛奶則變成惹人憐愛的白熊，也有人把粉色的飲料裝進去，色澤看起來超夢幻，顏值更升級。

喜歡可愛造型杯子，日本迪士尼商店為了慶祝《愛麗絲夢遊仙境》電影上映70周年，特別推出了一組「夢幻茶具」，裡面有四種不同圖案的茶杯和盤子，以清新的藍綠色為底，並用五顏六色的插畫妝點，上面能找到愛麗絲、白兔先生等故事元素，再配上金色手柄看起來好貴氣，有了這組茶具，就能在家享受一場悠閒的下午茶。

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