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休館近5個月　台北101觀景台10／8重新開館

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▲台北101觀景台,台北101。（圖／台北101提供）

▲台北101觀景台在國慶前重新開放民眾參觀。（圖／台北101提供）

記者蔡惠如／台北報導

5月中台灣爆發社區感染疫情，提升防疫三級警戒2個多月，台北101觀景台也停止開放，然而近期回歸防疫二級，觀景台仍因應疫情高規與改裝持續關閉，今（9／22）對外宣布，將在10／8重新開放民眾入場，且將嚴格遵守1.5公尺的防疫規範，有民眾聽到後笑言：「參觀品質應該會滿不錯的。」

台北101觀景台日前因應政府將全台防疫提升至三級警戒，宣布從5／15休館停止開放，而7月底雖政府將防疫措施將至二級，觀景台仍以高規防疫為由，宣布停止開放至8／31，9月初再宣布休館期「追加」至10／8，加總起來休館長達近5個月，對此之前101表示，針對館內部分設施，包括入口處等，皆趁休館期間進行改裝，要給參觀民眾新的體驗。

今101正式對外宣布，10／8觀景台將重新開放民眾參觀，因應二級防疫規範，室內容留人數也將依照規定，1.5公尺為1人，相關體溫量測、配戴口罩等也將嚴格落實，而依二級防疫容留空間計算，觀景台可容納580人，也會控制人流，同時在觀景台參觀民眾將管控在400人左右。

台北101觀景台2021年最新國人優惠，民眾出示身分證與居留證，可享300元起優惠價，且可攜帶2位12歲以下孩童免費入場，跟去年最大不同就是原本半價優惠僅限下午特定時段，2021年則以「全時段」作為優惠，但週末票價單人也從提供優惠時段的300元漲成420元。除了正常的成人票價，也針對60歲以上的樂齡票、愛心票、敬軍票與校外教學均推出190元的特別票價，優惠期間從2021／1／2起至2021／12／31止。

關鍵字：

台北101, 觀景台, 優惠票價, 重新開放防疫, 疫情三級

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