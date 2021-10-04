包．開箱／CHANEL掀華麗夜店風！　漸層紫水桶、亮片包此生必收

▲香奈兒秋冬高級時裝系列亮片包款 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

金屬亮片總是能夠承載不同年齡層女性的夢幻氛圍，香奈兒（CHANEL）秋冬高級時裝系列就運用1970年代風行至今的巴黎格調為主軸，帶來一系列復古閃亮包款，為「水桶包、皮穿鍊肩背包」注入光澤靈魂，背上身就如同身處舞會般華麗，跟著《ET FASHION》包開箱搶先看！

▲香奈兒秋冬高級時裝系列運用1970年代風行至今的巴黎格調為主軸 。（圖／品牌提供）

品牌藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）特別將秋冬系列辦在Castel俱樂部，打造衝突美感，並且不同於過去巴黎大皇宮開秀的正式感，能感受到休閒、多場合的亮麗造型，連正式的斜紋軟呢褲裝中都帶有藍色金屬光澤紗線格紋，而各種亮片包款更是重中之重，與服飾相映襯，在新季單品中脫穎而出。

▲多彩金屬亮片刺繡皮革「雙C LOGO皮穿鍊束口包」 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌官網）

宛如將俱樂部的夢幻燈光投射在包款上，多彩金屬亮片刺繡皮革「雙C LOGO皮穿鍊束口包」運用漸變金屬質感網紗，搭配亮片創造紫、綠、藍絢爛色彩，並以束口水桶包結構滿足日常需求，輕拉雙C即可開袋，輕鬆置物的功能性，也達到了維吉妮維婭傳遞的多場合需求，一顆包從早到晚皆可搭配。

▲皮穿鍊肩背包 。（圖／品牌提供）

而經典的皮穿鍊肩背包，直接以金屬亮片包裹所有，從翻蓋細節到前方的旋鈕開扣，皆是閃亮至極。不同於多彩金屬亮片的漸層效果，該包款的亮片經過光源照射散發不同氛圍的夢幻感，再以實用的皮穿鍊設計豐富整體，幾乎集結所有香奈兒經典元素於一身。

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