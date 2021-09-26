2021秋冬男香5款推薦！萬寶龍是最喜歡的男友味　木質調耐聞又迷人

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

進入下半年，男性香水新品依舊精彩，以木質調為主延伸出的辛辣木質調、海洋木質調…颯爽溫暖香氣更適合秋冬使用。之前在父親節以及春夏時，我們都有男香的文章介紹。現在時序進入秋冬，當然也要再一起看看新品男性香水。

DIOR迪奧SAUVAGE曠野之心淬鍊香精

DIOR迪奧最受歡迎的男香SAUVAGE又有新品！首席調香師François Demachy打破成規，推出全新「SAUVAGE曠野之心淬鍊香精」，將SAUVAGE經典原材料的濃度比例重新調整，化繁為減地將經典的清新柑橘前調、「訂製薰衣草香精」的中調與渾厚木質尾韻的力道宣洩而出。

香氣前調由清新的卡拉布里亞佛手柑揭開序曲，新加入的「葡萄柚」香氣乍然湧現，接著溫暖濃郁的「四川川椒」辛辣香氣縈繞出如蘭姆酒般的醇厚氣蘊，洋溢奔放清新的陽剛印象。中調瞬間轉為強勢的濃郁氣場，「訂製薰衣草香精」撫慰人心的獨特芬芳，挾帶著乳酪、香草氣味的野性草香，層次更加豐富鮮明，花香也更顯醇厚馥，在SAUVAGE曠野之心淬鍊香精的香氛軌跡之中獨佔王者之地。 最後牽引出基調的溫暖木質香調，龍涎香點綴著甘草氣息的溫潤層次，廣藿香悄然浮現，讓整體香氛軌跡雖然精純濃烈，卻依然溫潤平順，綿密繁複卻又細膩迷人，宛如勾人心神的荷爾蒙般，帶給感官極致上癮的香氛誘惑。

SAUVAGE曠野之心淬鍊香精全新瓶身承襲SAUVAGE的經典元素，深邃的黑藍色象徵夜色壟罩的曠野大地。瓶底鐫刻的CD懸浮字母，瓶蓋內側象徵貴族的王蜂以及瓶蓋上的法式線板，展現迪奧對細節的講究。但瓶身比以往更加渾厚圓潤，精巧尺寸加上如酒瓶底部的凹口設計，散發SAUVAGE剛毅狂野的男性魅力。

GIORGIO ARMANI寄情水PROFONDO男性淡香精

Acqua di Gio寄情水男性淡香精系列自1996年推出後深受全球男性喜愛，成為Giorgio Armani經典系列香氛，設計靈感來自於Armani先生在西西里西南方的潘特列拉島度過的假期時光，以清新的氣味為主軸突顯亞曼尼男仕的率性氣息。2021年，Armani先生再次揮灑靈感，推出全新「寄情水PROFONDO男性淡香精」，這是一款以西西里佛手柑與柑橘為主調的海洋木質調香水，象徵無垠遼闊、無拘無束的自由能量。

前調是來自地中海的佛手柑果香和新鮮柑橘，中調沁入淡雅迷迭香和薰衣草花香，最後則是揉合廣藿香和麝香等男性氣息較濃烈的木質香調，延續此系列一貫的清新調性層層堆疊，融合出和諧又精緻高規的頂級氣味，彷若一位氣質典雅的紳士。此外，採用冰霧藍色玻璃瓶身設計，一窺男性神秘而致命的吸引力，搭配簡約俐落的方形線條以及細緻大方的金屬瓶蓋，完美襯托出經典男人品味。

DSQUARED2天性2淡香水

DSQUARED2天性2淡香水以原木元素為設計標誌，使整體特質擁有獨一無二的設計風格，創造全新的清新森林香氣，年輕富有當代無懼的精神。

DSQUARED2天性2淡香水透過最先進的香水技術所提取，前調帶有以完美比例調和的清新香櫞交疊檸檬香氣，搭配些許的粉紅色胡椒，一種清新鮮明的自由香調就此誕生。接續著帶出輕撫樹梢的林間氣息，來自於海地的香根草與阿拉斯加雪松讓每一次呼吸都遼闊，銀冷杉精油和諧完美的融合著這迷人的森林韻調，層層散發出樹葉交疊間的氤氳。醇厚迷人的尾調，是琥珀與麝香的精緻氣息，締造綿長且充滿神秘感的自由魅力。

香調

前調：香櫞、Primofiore檸檬、粉紅胡椒

中調：香根草、銀冷杉精油

後調：阿拉斯加雪松、琥珀、Vulcanolide麝香、麝香

MONTBLANC萬寶龍探尋藍海淡香精

德國精品工藝品牌萬寶龍MONTBLANC在2019年磅礡推出全新系列探尋旅者淡香精，成為女性贈禮首選、最喜歡的男友味。今年萬寶龍為冒險旅程開啟了嶄新篇章，探尋大自然中心曠神怡的藍-MONTBLANC Explorer Ultra Blue 萬寶龍探尋藍海淡香精。

前調以位於南歐義大利清新綠意香氣開啟，檸檬與佛手柑在艷陽的照耀下揉合出濃郁而明亮清新氣息，香氣中更添加了些許粉紅胡椒，開啟波光粼粼的篇章。緊接的海洋基調喚起了阿爾卑斯山風景，包含了海風的清新、波浪拍打下海水的微鹹，融合了性感紫羅蘭葉，清透鼻間香氣有如征服了挺拔高山。最後是專門為萬寶龍訂製的廣藿香，後調中同時夾帶著東加豆與皮革尾韻，精準譜寫了萬寶龍探尋藍海淡香精的獨特印記。

香調

前調：檸檬、佛手柑、粉紅胡椒

中調：海洋基調、紫羅蘭葉、龍涎香

後調：廣藿香、東加豆、皮革

Michael Kors極致旅程男性淡香水

Michael Kors香水2021新品-極致旅程男性淡香水Extreme Journey，致那些自己制定規畫之路的開拓者。靈感來自無邊無際的撒哈拉沙漠，以辛香木質調捕捉冒險時的挑戰，激發堅韌意志。因此極致旅程男性淡香水交融了胡椒香氣、沙漠溫暖木材、自然曠野的皮革香味，帶領大家穿越撒哈拉沙漠，回首之時，最初腳下炙熱的橙色細沙已變成遠方綿延的沙丘。

極致旅程男性淡香水先由紅胡椒開始，接著沙漠森林、廣藿香的原始氣息和豐富的雪松調簇擁而上，最後由陳舊的赤陶皮革氣息將香水將整瓶香味襯托而出，辛辣而溫和。

辛香木質調

前調：杜松油、紅胡椒、絲柏精油、葡萄柚

中調：天竺葵、番紅花、沙漠原始叢林木

後調：紙沙草、非洲沒藥、橡苔、皮革

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