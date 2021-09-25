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盤點4款精品唇膏小包包　Chanel佈滿水鑽太閃、CELINE質感爆棚

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

時尚圈近幾年開始吹起小包的風潮，走到現在，小包已趨向於「功能性」小廢包的設計取向，而當中不少精品針對女生的日常必備品——口紅，設計了專屬的唇膏收納小包，有的可以當作吊飾、鑰匙圈，甚至可以當作項鍊妝點造型！本篇搜羅了Chanel、LV、Balenciaga、CELINE等出品的唇膏小包，幫心愛的口紅挑一件美包帶回家！

Chanel皮穿鍊口紅盒項鍊

在香奈兒2021/22秋冬高定系列首次亮相的口紅盒項鍊，以迷你保溫瓶的形狀打造，在口紅盒的開口處鑲上顯眼的雙C logo，配上Chanel常見的皮穿鍊背帶；口紅盒的蓋子內部附有一個小小的圓鏡，讓補妝變成一件很華麗的事情。本系列在9/16號上架於Chanel實體門市。

CELINE Triomphe帆布

品牌最受歡迎的Triomphe老花，推出各式各樣的熱賣包款和配件，當然也有替口紅設計一款唇膏盒，翻蓋表面精簡地放上CELINE燙金字樣，並配上氣質的金色細鍊，打開盒子裡面亦附有一面小鏡子、方便補妝，成為最可愛的CELINE 老花迷小包。

Louis Vuitton唇膏盒

看不膩的LV Monogram老花，以品牌資料庫裡典藏的化妝盒為雛形，結合路易威登最拿手的行李箱製作工藝，把行李箱的鎖釦移植到唇膏外盒上，一樣是以金色鏈條搭配，可以當作項鍊，也可以當作包包的掛飾。＞＞＞逛逛其他線上LV獨賣款

Balenciaga Cash唇膏盒

如果偏好簡潔，率性風格的，則可以參考Balenciaga這一款用羊皮製作的唇膏盒，俐落的幾何線條，只有品牌潔白的logo字樣，並採用的是鑰匙圈吊環搭配，翻蓋內附上一面小方鏡。可以當作吊飾，或是掛在褲耳上作為個性的飾品搭配。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 口紅包, CHANEL, LV, 巴黎世家

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