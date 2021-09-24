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盤點各品牌經典工藝！Hermès馬術工藝、LV行李箱重點一次看

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

一個品牌的經典工藝總是歷久彌新，讓時尚人士深深入迷，歷久不衰，無邊無際，化作永恆記憶。

高級奢華的馬術工藝

Hermès 受世人推崇的皮件商品，嚴選舒適的頂級皮革，運用獨有的馬鞍縫製技術，讓皮革接縫處緊密扎實。重新演繹後的「Birkin」更呈現新面貌，皮革與帆布拼接成的內袋結構，擁有三種使用方式。

穩固牢靠的製箱工藝

Louis Vuitton 行李箱邊及角位以品牌獨家專用的 Lozine 硫化纖維物料包邊保護，並以細小的鐵釘將物料釘牢，製作一個行李箱會需要用上幾千枚小釘，接著將黃銅鎖安裝在行李箱上，繁複工序造就其耐用穩固的特質。

歷久彌新的斜紋軟呢

Gabrielle Chanel從 1920 中期將經典的斜紋軟呢打造成專屬於她的招牌材質，為五○年代的女裝解放束縛，注入輕鬆優雅與柔軟舒適，靈感取自她生命中的重要男人 Duke of Westminster。自在的高尚感透露的盡是結構縝密的俐落輪廓。

經典重現的竹節符號

Gucci 雅致的竹節包背後有著雋永歷程與經典符號，自1947年起，竹節提把成為品牌的標誌性細節，以馬鞍外形為靈感，相襯的竹製旋轉釦以及彎曲的竹節提把，是其它的最大特徵，更是經典中的經典，璀璨且永恆。

無拘無束的前衛幾何

Issey Miyake 標誌性的幾何結構設計，結合創新理念與前衛工藝，展現無拘無束的型態美感。BAO BAO 中的製包精神與對圖案的精緻展現，能夠透過使用者的雙手觸碰表面紋理，從不同角度欣賞各種閃爍光芒，俏皮且充滿趣味。

簡約交錯的製包工藝

Intrecciato皮革編織是Bottega Veneta的品牌標誌元素，看似簡單的交錯編織設計，實則使用上等的柔軟小羊皮透過經驗豐富的製包工藝完成。編織襯墊採用一公分的西班牙小羊皮襯墊皮條編織而成，每條襯墊皮條裡皆包覆著柔軟的海棉材質，呈現微微的立體感，是品牌經典編織的演化，連結了過去與現代。

一針入魂的刺繡工藝

Dior 藉由一針一線代代相傳的傳統技藝。舉時裝迷熟知的 Oblique 帆布刺繡來說，工坊嚴選最上等的面料，製作 Oblique 帆布需要超過9,700條棉線。接下來，織布師傅將每條紗線置於提花織機的每一個鉤針上進行打結，此工序需要整整一天的時間。製包師傅運用最精湛的刺繡技術，經過特殊的工藝手法，呈現令人醉心的美麗紋路。

遵循古法的鞣革技術

Berluti 在上世紀九○年代研發了品質卓越的皮革 Venezia，透過獨特的礦物和植物鞣革程序，賦予該皮革與 Patina 古法染色技藝完美搭配的特性。Patina 古法染色技藝為在皮革上反覆褪色和上色的工藝技術，藉由細膩且嚴謹的染色工藝，每一件 Patina 作品皆是世上獨一無二的藝術品。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Hermès, LV

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