2021週年慶「清潔保養」好好買　超過10款實用洗臉、洗手、洗身體組合

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後疫情時代，大家更在意「清潔保養」，今年特別為大家整理出包含臉部、手部與身體的清潔優惠組合，趁週年慶購入划算又實用。

洗臉

SK-II潔面乳雙重組

今年週年慶SK-II寵愛粉絲無極限，針對默默熱賣明星商品，加碼推出一次買兩件的雙重組合優惠。深度清潔與滋養的潔面乳，在清潔同時給予肌膚柔嫩水潤感，是許多保養控愛用品。

內容：SK-II全效活膚潔面乳120g*2、亮采化粧水30ml、肌活能量活膚霜2.5g、SK-II全效活膚潔面乳20g*2。

售價：NT$4,420

品木宣言一舉兩得清潔溜溜組

內容：一舉兩得潔面慕絲150ml*2（正貨）

售價：NT$1,215（價值NT$1,800、68折）

香緹卡玫瑰療癒洗卸組

口罩肌必備！運用古典珍稀花中之后的玫瑰，潔淨嫩膚一次到位。

內容：五月玫瑰按摩潔淨霜75ml、花妍泡沫潔面乳70ml、卸妝布三入組。

特價：NT$5,300（價值NT$6,650、8折、現省NT$1,350）

Bobbi Brown植萃療癒淨膚組

每逢母親節和週年慶檔期，鐵粉必囤的沁透茉莉淨妝油，出乎意料的超強卸淨力和超清爽質地，讓用過的人都深深為它著迷，這次再搭配晶鑽桂馥潔膚霜，讓肌膚享有清爽無比的潔淨感。

內容：沁透茉莉淨妝油200ml、晶鑽桂馥潔膚霜100ml。

優惠價：NT$2,700（原價NT$3,700、73折）

suisai潔顏暢銷冠軍組

日本連續7年排名銷售第一酵素洗顏粉，買酵素粉32顆，再贈送15顆，省下330元即可免費獲得47顆酵素粉，變身酵素粉富翁。

內容：買淨透酵素粉N 32顆，送淨透酵素粉N 15顆。

特惠價：NT$680（原價NT$1,010）

SUQQU潤顏潔膚皂霜限定組

內容：買活膚潤顏潔膚皂霜正品*2，送活膚潤顏潔膚皂霜30g*3。

特價：NT$2,900（原價NT$3,950）

FANCL MCO繁花珍藏卸粧組

今年與日本知名插畫師Kanako Sasaki佐佐木香菜子聯手，為蟬聯多年日本卸妝市場銷售冠軍MCO速淨卸粧液換新裝，並端出買4送2、76折的優惠組合。

內容：MCO速淨卸粧液120ml*4、MCO速淨卸粧液60ml *2。

優惠價：NT$3,152（原價NT＄4,150、現省NT＄998）

CHIC CHOC全方位洗顏組

近年來持續好評不斷的就屬自然療癒人氣「小綠皂」植萃舒活洗顏皂霜，週年慶期間再次推出買三送一全方位洗顏組組合，絕不容錯過。

內容：買CHIC CHOC植萃舒活洗顏皂霜正品125g*3，送植萃舒活洗顏皂霜正品125g。

週慶價：NT$1,800（價值NT$2,400）

洗手

歐舒丹乳油木清新花果潔手組

乳油木迷迭香潔手沐浴液式皂揉合迷迭香、尤加利、薄荷香調，縈繞迷迭香清新舒爽香氣之中。乳油木柑橘潔手沐浴液式皂的柑橘花香調前調帶有血橙及馬鞭草香氣，揉合天竺葵、茉莉花甜美氣息，散發新鮮香甜柑橘香。兩款皆為週慶限定款香氣，蘊含乳油木果油，洗後肌膚細緻柔滑不乾澀，留下絲滑柔嫩膚觸。

內容：乳油木迷迭香潔手沐浴液式皂500ml+乳油木柑橘潔手沐浴液式皂500ml。

優惠價：NT$1,870（原價NT$2,560、72折）

洗身體

香草集加量版花植香氛沐浴組

歷年來最受熱愛、回購率最高的「週年慶限定大容量商品」，包含花植香氛系列洗髮精／沐浴露1000ml，以5折以下、買1送1、買2送2等超下殺優惠回饋給顧客。

內容：鳶尾白茶／罌粟佛手柑／藍風鈴海洋幸福花果沐浴露、洗髮精各1000ml任4瓶

特價$2,200（原價NT$4,400、5折、現省NT$2,200）

茶籽堂飯店經典組

茶籽堂的沐浴清潔商品一直都很受歡迎，這次的飯店指定組合更一舉包辦洗髮、沐浴等，以頂級臺灣苦茶油揉合在地植萃的珍貴配方，溫和洗淨與滋養肌膚。

內容：桑白皮修護洗髮露x1、金盞花護髮素x1、荷葉清舒沐浴露x1、青蜜滋養乳液x1

售價：NT$1,800（原價NT$2,260）

THREE居家生活防護組

2021年迎來居家生活新模式，THREE於今年推出乾洗手、室內精油噴霧等日常護理香氛新品，首次於週年慶優惠登場，搭配身體沐浴全方位保養推出回饋組合。即使無法任意外出，都能享受居家SPA等級的呵護，釋放壓力療癒日常。

內容：購買精油香氛噴霧正貨+舒活沐浴露正貨+植萃防護乾洗手正貨，贈送平衡護手霜15g+植萃防護乾洗手30ml+THREE經典束口袋。

優惠價：NT$3,900（價值NT$4,850）

蕾莉歐秘境茶香禮盒

今年熱銷的秘境茶香系列以「茶」為靈感，將鮮採的烏龍茶葉精煉成優雅的香調，一度狂賣到缺貨。週年慶期間特別攜手台灣插畫家「阿宛」推出限定禮盒，讓大家憑藉獨特寫意的插畫風格與溫暖的色調一起漫遊在文藝氣息飄盪的義大利小鎮。

內容：秘境茶香沐浴膠250ml、秘境茶香潔膚乳250ml、Ciao Bella義式限量小紙袋。

特價：NT$999（原價NT$1,550、限量2,000組，售完為止）

Fees法緻五入泡泡露組

Fées法緻嬰兒柔護泡泡露精緻澄澈的透明瓶身中含有天然植萃、弱酸性胺基酸及溫和低敏不流淚配方，泡沫細緻免沖洗，泡澡、清潔及護膚一次完成。療癒的寶寶香調也是熱銷口碑NO.1的關鍵，週年慶推出「熱銷最推薦-600ml限定版五入泡泡露組」，除了經典的清新香、白麝香、莓果香及杏果香可以任選4瓶之外，再加上週年慶獨賣「蜜桃香」新品，讓寶貝在綠意水果香氣的環繞下愛上愉悅的沐浴時光。

內容：嬰兒柔護泡泡露-蜜桃香600ml+嬰兒柔護泡泡露600ml／嬰兒柔護洗髮沐浴精600ml擇4。

特價NT$3,180（原價NT$4,300~$4,600）

同場加映：居家清潔

Bondi Wash 居家三寶組

Bondi Wash主打天然成份，不僅具強效潔淨功能，更如同香水一般呈現前調、中調和基調的美好香氣，讓居家清潔過程更加愉悅。全產品均無添加容易造成肌膚過敏或增加地球環境負擔的化學物質，家中有孕婦、兒童、寵物也可以安心使用，是防疫時期兼具清潔與療癒感的居家清潔首選。

內容：檸檬茶樹及柑橘碗盤清潔液500ml、天然蔬果潔淨液50ml、居家表面清潔噴霧500ml（三款氣味選一）、地板清潔液500ml（三款氣味選一）。

優惠價：NT$1,380（約84折）

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