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Lisa、世界最潮阿嬤都愛的民族圖騰　挑印花針織衫與銀飾下手就對了

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

洋溢異國情調的民族圖騰，透過經年累月的文化演變，其中傳達豐沛的民族底蘊。圖紋通常有著五彩繽紛的色調與細膩的針織工藝，這樣的獨特性也常被設計師運用到設計之中。

皮衣搭配圖紋洋裝

如果想嘗試民族風格的穿搭，不妨先從整體色調下手，撞色會是個好選擇，避免整體圖紋色調過於複雜，可以運用深色單品平衡整體。

單件式圖紋洋裝

如果要單穿圖紋洋裝，建議可以選擇「A-line」 線條的款式，搭配長度適宜的軍靴會是不錯的選擇，突顯整體俐落感又能展現時髦率性。

民族風格單品推薦

圖騰背帶

Dior Caro 磚紅色籐格紋翻蓋包搭配民族風格背帶，近年設計款背帶可說是為包袋搭配添上一股風潮，讓背帶不再只是背帶，它也可以是一款具有風格的配件，可拆卸的特質更能依照自己的喜好為包款做搭配。

印花針織衫

民族印花毛衣是永遠不會退流行的經典款式，如果妳想穿出時髦感，版型的選擇與色調相對重要，可以因應近年八、九○的趨勢回歸，比如一些 Oversize 的落肩剪裁，甚至在 Vintage Store 妳可以找到各種樣式的男生款民族針織衫，都會是入手的好選擇。

印花領巾

民族風格的領巾也是不會退流行的單品，可以隨著妳的搭配需求選擇尺寸，如果平常搭配偏簡單的女孩，建議可以大膽地選擇紅色或是紫色的樣式，無論是搭配白 Tee 或是隨興地綁在腰間、包包上都能增加造型亮點。

民族風銀飾

各種銀飾的搭配也是民族風格中不可缺少的重點單品，近年相當流行的寬版銀飾手環，可以讓妳的造型中更完整，BlackPank 的 Lisa、GD 權志龍、木村拓哉...等名人的私服搭配中都很常見運用銀飾作為細節搭配。

名人搭配解析

BlackPink Lisa 近期的造型中也常將民族風元素融入造型搭配，無論是民族圖騰的針織衫或是民族風銀飾，在 Lisa 身上更是展現不同個性風貌。

不久前剛過百歲生日的「時尚阿嬤」Iris Apfel 也是民族風格的愛好者，常可見她運用堆疊技巧搭配不同款式的綠松石飾品，這些飾品很多似乎都是她在旅行中入手，也成為她重要的人生回憶。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 穿搭, 民族圖騰, Lisa, Iris Apfel

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