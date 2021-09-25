全智賢、秀智女神級髮質這樣照顧！洗髮精、吹風機溫度都好重要

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

一頭柔順、亮麗的長髮是許多人的理想髮型，可嘗試的編髮、造型更豐富，既能有氣勢，也能很浪漫，韓國女神級人物像全智賢、雪炫等，也多以浪漫長髮造型示人。

全智賢

全智賢女神形象深植人心，除了前陣子出席《屍戰朝鮮：雅信傳》記者會時以短髮樣貌現身，出道多年來多以長髮造型示人，除了相當注重皮膚的保養外，全智賢也很在意頭髮的營養和光澤，全智賢曾在節目中提到，除了會定期在加深層護髮外，每天早上也都會使用免沖式護髮替頭髮補充營養、減少毛躁。

秀智

常以大波浪造型登場的秀智，如果秀髮不夠柔順、光澤的話，相當容易變得毛躁糾結，除了基礎的護髮要顧到之外，吹風機的溫度也相當重要，比起用熱風快速將頭髮吹乾，秀智會選擇用溫風溫和的避免頭髮受到過多的熱傷害。

雪炫

雪炫的髮質相當優秀也拍過洗髮精廣告，關於一頭秀髮雪炫最在意的其實是「蓬鬆感」，因為是細軟髮的關係，長髮貼在臉上很容易看起來會顯得臉圓圓的，在挑選洗髮精時就會很注重髮跟的強韌。

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