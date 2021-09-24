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「9個壞習慣」容易讓你做錯決定！小心避免才不會越活越廢

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編輯／Emily　圖／翻攝自unsplash.com

人生的發展、走向是由一連串的決定累積而成，不管大小事都應該慎重決定，才不會一失足成千古恨。《哈佛商業評論》上就有一篇文章整理出在商業上容易導致錯誤決策的「9個壞習慣」，剛好套用在一般生活中也很適用，記起來才不會因錯誤選擇越活越廢。

▲9個思考壞習慣。（圖／翻攝自unsplash.com）

1.懶惰

做決定時需要慎重，如果你平常生活中總是懶癌發作，對於各種事情隨隨便便、得過且過，懶得去吸收資訊、了解各個面向，就會增加犯錯機會，愛偷懶反而會讓你多走冤枉路。

▲9個思考壞習慣。（圖／翻攝自unsplash.com）

2.不做最壞打算

雖然保持樂觀是件好事，但如果做決定都不考慮最壞的情況，單純覺得壞事不會降臨在自己身上，那就變成傻了。所以做決定時還是要思考各種可能發生的意外，提前做好準備。

3.優柔寡斷

做一件事前花時間思考是好習慣，但若遲遲下不了決定，甚至反反覆覆那就有問題了。優柔寡斷有時候比下錯誤決定更糟糕，會讓你一直停在原處，無法前進與成長。

4.只仰賴經驗

有些人習慣仰賴經驗，或是遵循自己熟悉的方法行事，不過老方法並不一定是對的，只沉浸在經驗和過去，沒有保持開放態度吸收新知，反而可能因跟不上現況而犯錯。

▲9個思考壞習慣。（圖／翻攝自unsplash.com）

5.沒有策略性

當你把事情看成單一事件時，會忽略掉前後脈絡，而沒辦法解決問題。如果把單一事件串聯起來，以策略性思維去想，反而能迎刃而解。

6.過度仰賴他人

有時候遲遲無法下決定，是因為過度仰賴他人，靠其他人的意見才能決定，不知不覺就浪費很多時間，所以應該要培養獨立判斷的能力。

7.孤立

雖然要獨立思考，但不能孤立，平常還是要與他人社交，多方接納各種意見，而不是關在自己腦子裡想，一意孤行很容易導致犯錯。

▲9個思考壞習慣。（圖／翻攝自unsplash.com）

8.缺乏專業

在商業上做出錯誤決策，有個根本原因是對專業領域了解不夠深入，當你缺乏相關知識就容易出錯。在生活中也一樣，要下一個決定時盡量吸收那方面的知識，才能減少錯誤。

9.講不出重點

當你下一個決定時，最好能清楚的說出進行的目的、時間、方式…，當你能完整闡述出來，就代表你對它有足夠把握。如果連基本要素都說不清，無法讓他人聽懂，那你可能要重新思考一下了。

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關鍵字：

習慣, 思考, 生活, 決策

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