孫芸芸搶拎「15年Chloé包」走太前面！　腳藏亮點釣出大咖女星回應

記者鮑璿安 ／台北報導

台灣第一名媛孫芸芸總能引領時尚風潮，近期她PO出一系列IG美照，穿著秋冬針織衫搭配Chloé秋冬全新進化的經典Edith Bag，腳踩Wavy米色條紋羊毛外出拖鞋，即便全身包緊緊依舊展現撩人曲線，連女星舒淇都忍不住留言：「這拖鞋我的菜」。

▲孫芸芸以一套條紋針織衫搭配Wavy米色條紋羊毛外出拖鞋 。（圖／品牌提供）

名媛孫芸芸凡是帶貨就能引發熱議，搶先穿著秋冬裝的她，被Chloé新季單品收服芳心，以一套條紋針織衫搭配Wavy米色條紋羊毛外出拖鞋，營造舒適居家搭配，連好友舒淇也寫下「這拖鞋我的菜」，讓孫芸芸回應「超舒服」，可見兩位女神的眼光有志一同。

▲Chloé Edith Bag 在2006 年首度問世，通過品牌創意總監 Gabriela Hearst 改造重新登場 。（圖／品牌提供）

而孫芸芸包款行頭更是講究，腰間這顆為Chloé Edith Bag，在2006 年首度問世，此次通過品牌創意總監 Gabriela Hearst 改造重新登場，孫芸芸選擇咖啡色迷你肩背提包款，水牛皮革梯形包身飾以對比鮮明縫線、圓形手柄勾勒的頂部開口輪廓和中央拉鍊、固定前袋的功能扣以及壓印 Chloé Logo 的皮革標籤。

為迎合秋冬季節，包款提供大地色系以及黑白兩色。除了原本的中型款式，另增添迷你尺寸、大型包款及小型皮件可供選擇。 連李晶晶也相中迷你白色款式，輕鬆傳遞名媛奢華感。

▲李晶晶相中迷你白色款式 。（圖／品牌提供）

而秋冬大秀中更呈現了「Edith Collector 計畫」，在改造計畫中的限量包款，採用多種升級改造面料妝點，當中包括貝殼狀拼接皮革、螺旋皮革繩、針織面料和條狀流蘇，皆作為拍賣所得捐助慈善事業。

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