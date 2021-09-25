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露一點「鎖骨」就超迷人！Rose方領甜美可愛、Joy平口太性感

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文／美人圈

夏日炎炎，是不是想穿的涼爽卻不想感到太過暴露，那絕對要從女生最有魅力鎖骨區域著手，大方露出鎖骨，不僅能夠展現迷人姿態也不會過於超過，不管是一字領、削肩穿搭，都能完美露出，就來一窺探韓星都是怎樣不經意露出鎖骨穿搭指南吧~

露鎖骨穿搭指南１：斜肩穿搭

韓國女團少女時代成員徐玄穿著Tiffany綠的單肩上衣就是夏日必備色阿，露出一邊手臂和鎖骨的小心機，綁上俐落的馬尾，讓整體造型度顯得更加乾淨，斜肩穿搭運動風格配上馬尾，可說是夏日清爽搭配，去趟健身房運動也不為過。

BLACKPINK 的Jennie 穿上紮染斜肩短上衣，搭配高腰褲，配上一副墨鏡，直接走出酷girl風格，走在街上可是會成為全場最亮焦點~

露鎖骨穿搭指南２：方領穿搭

同樣BLACKPINK 的Jennie，方領露鎖骨穿搭和與斜肩穿搭完全不同味道，兩種風格的轉換，駕馭的可是如魚得水。以小花點綴的衣服，清新風格穿搭，可說是每個青春女孩必備的，方領這樣穿搭也不失可愛感！

BlACKPINK成員Rose和Jennie 小方領特色有異曲同工之妙阿~小花朵配上黑白的色調搭配，與清新風格形成另一種質感，也是創造出不同小方領的獨有特色。

少女時代允兒方領顯得更加清新脫俗，兩邊手臂得泡泡袖設計，不只增添可愛感還能是遮住手臂掰掰肉，視覺中心都往鎖骨看去，這可是可愛中又不失小心機的一大穿搭。

露鎖骨穿搭指南３：一字領

少女時代秀英的一字領穿搭，搭配上淡雅黃色長裙，不失女人優雅感的穿搭，又符合夏日顏色搭配，整體給人造型感舒適的一字領長裙，每個女孩衣櫃都必須添加上一件。

Red Velvet成員Joy的一字領穿搭可說是直接顯現出露出鎖骨女生撫媚感穿搭，整體為黑色緊身上衣，不僅凸顯身材的曲線，還能看見鎖骨清晰露出，小女人感立刻顯現出來，果然Joy已經長大了阿。（淚～

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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