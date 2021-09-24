Lisa搶先曝光MAC新色網狂熱搜　姜惠元「花瓣咬唇妝」一擦顏值翻倍

文／美人圈

彩妝品買來買去，最讓人買到難以戒斷的絕對是唇膏，像是BLACKPINK Lisa專輯封面曝光MAC新色就立刻引起搶購風潮，還有太妍、Jisoo同款色號也一直是熱門話題，以下就為大家帶來「2021韓星同款唇膏推薦」跟著女神們的品味走絕不怕出錯~

2021 韓星同款唇膏推薦.1：Lisa-M.A.C 超水感持色水唇膏 FLUSTERED

BLACKPINK Lisa終於要出個人專輯了！全新專輯封面一曝光，從穿搭、髮型甚至到唇色都是熱搜榜常客，御用化妝師Maeng也在個人IG首度公開這次使用的彩妝清單。

▲M.A.C 超水感持色水唇膏 FLUSTERED。（圖／IG@lalalalisa_m、maccosmeticskorea）

原來這回Lisa擦的正是M.A.C新品超水感持色水唇膏，高飽和度又水亮光澤的正紅色，能完美襯托飽滿唇型，被譽為是史上最美紅唇，目前全系列已在韓國上市，台灣則預計10月上市，有最新消息小編會立刻為大家更新！

▲M.A.C 超水感持色水唇膏 FLUSTERED。（圖／IG@maccosmeticskorea）

2021 韓星同款唇膏推薦.2：太妍-植村秀 無色限粉霧保濕唇膏 #BG934

太妍前陣子以單曲《Weekend》回歸的造型也是美哭！沒想到竟然用了植村秀「無色限粉霧保濕唇膏 」#BG934、M.A.C 霧幻性感唇膏#honeylove、M.A.C特潤霧光唇釉 #482以及innisfree棉花唇釉#11多達4款玫瑰唇色疊擦，善用不同質地營造出層次感，也讓人不經大嘆化妝師서옥（Seo Ok）真的是太用心！

▲植村秀 無色限粉霧保濕唇膏 #BG934。（圖／IG@taeyeon_ss、IG@dispatch_beauty）

2021 韓星同款唇膏推薦.3：韓韶禧-Charlotte Tilbury KISSING唇膏 #Coral Kiss

大家是不是也被娜比的神顏圈到！韓韶禧在《無法抗拒的他》中使用了Charlotte Tilbury K.I.S.S.I.N.G.唇膏，水感光澤又兼具高飽和度發色，讓這款珊瑚色唇膏更加脫穎而出，一直是許多美妝控的心頭好。

▲Charlotte Tilbury KISSING唇膏 #Coral Kiss。（圖／JTBC《無法抗拒的他》、Charlotte Tilbury官網）

▲Charlotte Tilbury KISSING唇膏 #Coral Kiss。（圖／IG@xeesoxee）

2021 韓星同款唇膏推薦.4：申敏兒-紀梵希 Le Rouge Sheer 絲絨唇膏

近年被封為男神收割機的申敏兒，平常最愛用的唇彩則是紀梵希 Le Rouge Sheer 絲絨唇膏，柔霧中又帶有適度潤澤，不容易顯唇紋，再加上深層內斂的酒漬櫻桃配色，任誰看了都想被撲倒~

▲紀梵希 Le Rouge Sheer 絲絨唇膏。（圖／IG@illusomina、GIVENCHY官網）

2021 韓星同款唇膏推薦.5：姜惠元-雅詩蘭黛 絕對慾望絲絨唇露 #521可可奶茶

天啊~小編每次看到姜惠元 IG PO文都會被美到不能呼吸，雖然不能擁有同樣顏值，但同款色號還是很想收一下（笑），這次特別使用了雅詩蘭黛 絕對慾望絲絨唇露#521打底，疊擦上Hince唇釉#Ultimate，這招讓顏值翻倍的清新花瓣咬唇妝，女孩們絕對要學起來！

▲雅詩蘭黛 絕對慾望絲絨唇露 #521可可奶茶。（圖／IG@hyemhyemu、BEAUTY美人圈）

2021 韓星同款唇膏推薦.6：張員瑛-innisfree Airy Matte Tint 空氣柔霧唇釉#02

最美偶像張員瑛今年剛成為innisfree代言人，不只穿搭偏好甜美風，私下愛用的唇膏色號也是滿滿少女心，尤其innisfree 空氣柔霧唇釉#02點名率最高，粉紅蜜桃色一擦上超顯白，無論白肌、黃肌都能輕鬆駕馭。

▲innisfree Airy Matte Tint 空氣柔霧唇釉#02。（圖／IG@for_everyoung10、innisfree）

▲innisfree Airy Matte Tint 空氣柔霧唇釉#02。（圖／innisfree）

2021 韓星同款唇膏推薦.7：Jisoo-迪奧超完美持久唇露 #558粉棕玫瑰

Jisoo前陣子在IG曬出一系列DIOR 超完美持久唇露，帶點紅棕調的乾燥玫瑰，就算一路擦到秋冬也不突兀，一抹上瞬間轉化為柔霧質地，不易掉色又不顯唇紋，女孩們的化妝包裡絕對必囤一支。

▲迪奧超完美持久唇露 #558粉棕玫瑰。（圖／IG@sooyaaa__）

2021 韓星同款唇膏推薦.8：薇娟-Rom&nd 果汁唇釉 #23

(G)I-DLE薇娟近期加入韓綜《來自星星的你》聲勢大漲，用的、穿的自然也成為大家的追捧對象，這回特別挑選3CE #218 mirrorlike蜜桃裸粉色打底，再薄擦上一層Rom&nd 果汁唇釉 #23，裸粉融合酒漬櫻桃色更顯氣質優雅，下次約會出門就這樣擦，立刻化身斬男妖精！

▲Rom&nd 果汁唇釉 #23。（圖／IG@noodle.zip、3ce官網、Rom&nd官網）

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