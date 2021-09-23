IU撞衫少時Tiffany！「縮口碎花洋裝」對尬S曲線　她洩胸前陰影略勝一籌

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女星IU甜美清新的形象擄獲不少紛絲的心，近日迎來出道13周年的她，更主動攜手代言的6項品牌一起做善事，也不忘在IG上Po文感謝粉絲的支持，只見她一身碎花洋裝仙氣噴發，引來網友狂讚：「人美心更美！」巧合的是前少女時代成員Tiffany日前在節目上也秀出同款造型，大方展露美胸與白皙長腿相當吸睛，雙女神撞衫吸引熱烈討論。

▲近日IU迎來出道13周年。（圖 / 翻攝IG@dlwlrma)

「國民妹妹」IU出道多年，一直是韓國演藝圈出了名的慈善家，此次她更在出道13周年之際，邀集自己代言的品牌以各自負擔一半金額方式，捐贈物資提供給需要的人們，最後共捐贈出價值約台幣2000萬元的物資，暖到不行的行為讓粉絲們直呼「又被圈粉了」、「IU根本天使」、「跪求原地結婚」。

▲IU在社群上曬出美照感謝粉絲們一直以來的支持。（圖 / 翻攝IG@dlwlrma)

另外，她也在社群上曬出美美照片寵粉，暖心告白UAENA（IU官方粉絲名稱）出道以來的陪伴，畫面中她身穿美國時尚品牌Alice + Olivia公主蓬袖碎花洋裝，腰間緊身的縮口設計巧妙勾勒出她纖瘦體態，並以綁帶設計注入胸前，V領剪裁讓IU流暢的肩線頸曲線一覽無遺，隨意撒落在兩側的髮絲，為甜美形象增添不少慵懶氛圍。

▲Tiffany穿上與IU同款的碎花洋裝比美。（圖 / 翻攝IG@chichi_forest)

前少女時代成員Tiffany雖然比IU還要晚穿上這套衣服，但她零贅肉的超好身材加上擁有公認「最佳美腿比例」，一雙逆天長腿無可挑惕，呼之欲出的美胸在鏡頭前更是超級吸睛，不同於IU的清新風格，Tiffany更透出一股性感、成熟的女人韻味。

▲Tiffany呼之欲出的美胸在鏡頭前超級吸睛。（圖 / 翻攝IG@tiffanyyoungofficial)



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