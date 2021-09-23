2021年全台百貨周年慶檔期整理包　五倍券加持「歷年最好買」！

▲百貨周年慶陸續開跑，今年因防疫關係爆滿人流將不復見，但據悉也是周慶折扣最好的一年，此為資料照。（圖／新光三越提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年5月起疫情延燒，百貨業經過2個月的消費寒冬，7月底疫情趨緩將至防疫二級，加上10月初五倍券發放，各家百貨預估將祭出歷年最划算回饋，搶攻民眾消費預算，把握周年慶檔期加上五倍券加碼，就能利上加利！有什麼東西想入手，快提早看準檔期好好佈局！

北部

麗晶精品 9／1 ～9／12

台北101 9／2 ～10／18

微風廣場 9／16～10／3

微風南京 9／16～10／3

統一時代百貨 10／7～10／27

新光三越台北南西10／7～10／31

大葉高島屋百貨公司 10／7 ～10／26

美麗華百樂園 10／7 ～10／31

遠百信義A13 10／21 ～11／21

GLOBAL MALL環球購物中心新北中和 10／7～10／31

GLOBAL MALL環球購物中心板橋車站 10／7～10／31

GLOBAL MALL環球購物中心南港車站 10／7～10／31

GLOBAL MALL環球購物中心林口A9 10／7～10／31

比漾廣場 10／14～11／14

新光三越信義新天地 10／21 ～11／14

微風信義 10／21 ～11／14

微風松高 10／21 ～11／14

微風南山 10／21 ～11／14

MEGA CITY板橋大遠百 10／21 ～11／22

遠百寶慶 10／28 ～12／1

天母新光三越 11／11 ～11／22

SOGO忠孝 11／11 ～11／22

SOGO敦化 11／11 ～11／22

SOGO復興 11／11 ～11／22

遠百板橋中山店 11／17 ～12／21

京站購物中心 11／17 ～12／13

SOGO天母 12／1 ～12／12

新光三越台北站前店 11／25 ～12／12

明曜百貨 11／18～12／5

誠品生活南西、信義店、松菸店 9／24～10／21

誠品生活西門店、武昌店、板橋店、新板店、站前店 10／6～11／2

汐止iFG遠雄廣場 10／13～10／24

桃園、新竹

統領百貨公司 9 ／23 ～10／18

台茂購物中心 9 ／16 ～10 ／18

新光三越桃園站前店 10 ／7 ～10 ／31

中壢大江購物中心 9／18 ～10／31

GLOBAL MALL環球購物中心桃園A8 10／7～10／31

新竹大遠百 10 ／21 ～11 ／24

SOGO中壢 11 ／10 ～11 ／21

新光三越桃園大有店 11 ／11 ～12／5

SOGO新竹巨城店 12／2 ～12／13

中部

大魯閣新時代 9／8～10／11

廣三SOGO百貨9／15～11／11

台中中友百貨9／16～10／25

TOP CITY台中大遠百 9／23～10／24

新光三越台中中港 10／7～10／31

太平洋百貨豐原店 9／30～10／24

遠百嘉義 10 ／28～12／1

新光三越嘉義垂楊店 10／7～10／31

南部

高雄統一時代百貨 10／7～10／27

新光三越台南中山店 10／7～10／31

新光三越高雄三多店 10／7～10／31

漢神巨蛋購物廣場 10／14～11／9

遠百高雄 10／28～12／1

屏東太平洋百貨 10／21～11／8

南紡購物中心 10／21～11／17

遠百台南成功店 10／28～12／1

新光三越台南西門店 11／11～12／5

SOGO高雄 11／6～11／21

新光三越高雄左營店 11／11～12／5

漢神百貨 11／25～12／26

誠品生活高雄大遠百店、高雄悦誠店 10／21～11／23

GLOBAL MALL環球購物中心屏東 10／7～10／31

夢時代購物中心 9／30～10／20

東部

蘭城新月廣場：9／30～10／24

遠東百貨花蓮：10／21～11／24



以上僅為參考，以百貨方實際公佈為準。